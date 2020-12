O que os famosos podem fazer para tirar a ‘zica’ de 2020? · .

O ano de 2020 não foi nada fácil para alguns famosos. Regina Duarte se arriscou na política e perdeu o emprego na Globo e também o oferecido por Jair Bolsonaro; o cantor Leonardo pegou duas doenças graves, e Anitta arrumou desafetos nos bastidores musicais. Será que, apesar da maré ruim, eles vão conseguir reverter o jogo no ano que se inicia?

O . selecionou algumas celebridades que foram “canceladas” pelos fãs por algum motivo em 2020, e entrevistou a sensitiva e taróloga Maria José Lima –formada em Filosofia pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)– para sugerir algumas formas de “redenção” para que eles comecem 2021 com o pé direito.

Confira abaixo:

Regina Duarte: A atriz se desligou da Globo no fim de 2019 para assumir um cargo na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, mas foi demitida dois meses depois. E ainda perdeu o seu espaço na emissora de Roberto Marinho.

Sensitiva: “Quando tirei nas cartas uma orientação para Regina, veio a mim a carta da Morte, símbolo das grandes transformações. É necessário parar, se dar um tempo e a oportunidade de renascer em novos caminhos. Sugiro o banho de sal grosso, que traz sabedoria, com uma colher de folhas de alecrim para trazer leveza.”

Gusttavo Lima e Andressa Suita: Uma das separações mais inesperadas e conturbadas. Juntos há oito anos, os dois pegaram todos os fãs de surpresa ao anunciarem o término do casamento em outubro de 2020.

Sensitiva: “É muito difícil para nós, no geral, lidar com grandes rompimentos, não é mesmo? Quando estamos falando de um casal, as pessoas tendem a querer que o par funcione mesmo que a esfera individual não esteja bem resolvida. Para eles, as cartas me revelaram a temperança, que traz o equilíbrio das emoções, sobretudo o balanço ideal entre razão e paixão. O banho que trabalha a proteção do amor é a mistura entre pétalas brancas e pétalas vermelhas. Importante não usar sal grosso quando estamos tratando questões delicadas assim.”

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Anitta foi exposta em vazamentos de áudios

Anitta: Após ser o pivô de uma confusão envolvendo diversos famosos em 2020 –quando Leo Dias divulgou áudios da cantora criando desavenças entre os amigos– ela foi crucificada nas redes sociais e até “cancelada” por alguns admiradores.

Sensitiva: “Precisamos perceber que, às vezes, quando pessoas alcançam um patamar de reconhecimento muito grande, como o caso da Anitta, o público tira delas a oportunidade do erro. No fim das contas, é sobre reconhecer que errou, sim, mas também ter a chance e a vontade de fazer diferente. Para ela, eu tirei nas cartas a Papisa, não por coincidência aquela que sabe dosar antes de agir. Também recomendo o banho de mirra, que ativa nosso poder pessoal e consequentemente evita desentendimentos desnecessários.”

Divulgação/tv globo

Antonio Fagundes deixou elenco fixo da Globo

Antonio Fagundes: O ator veterano foi demitido da Globo após 44 anos de emissora. Para abrir os caminhos para o trabalho, a sensitiva sugeriu:

Sensitiva: “Independentemente do tempo que fiquemos em uma função, nada nos impede de almejar novos caminhos ou o mesmo caminho em outros ares. Principalmente quando estamos falando de grandes experiências reconhecidas. O tarô me mostrou nessa situação a carta do Sol e a carta da Força, que são previsões mais que positivas de oportunidades próximas quando estamos falando da área profissional. Temos o banho de pétalas amarelas, bons que traz prosperidade.”

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Leonardo pegou duas doenças graves em 2020

Leonardo: O ano de 2020 gerou problemas de saúde para o sertanejo, que pegou dengue e Covid-19 logo em seguida. A sensitiva sugeriu um ritual para trazer boa saúde.

Sensitiva: “2020 nos trouxe essa grande e pertinente revelação: somos mais frágeis do que gostamos de lembrar. Estamos falando de duas doenças muito sérias, que devem ser consideradas em um trabalho conjunto com as recomendações médicas de saúde. Para o cantor Leonardo, as cartas nos mostram a Roda da Fortuna e o Mundo, que tratam do êxito após tempos difíceis. Aconselho o banho com as folhas de alfazema para que ele tenha proteção, e de pétalas de rosas brancas, que ajudam na imunidade.”