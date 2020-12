o que pensam os candidatos à presidência do Barcelona sobre o futuro do capitão no clube

Lionel Messi completa nesta segunda-feira vinte anos de Barcelona. Vinte anos desde que Carles Rexach, então diretor esportivo de um Barcelona em plena ebulição, assinou o famoso guardanapo em que se comprometia em, primeira pessoa a contratar um garoto que se formou homem no Camp Nou e que, depois de quebrar todos os recordes, se aproxima hoje de um fim de caminho.

O contrato do argentino se encerra em 30 de junho de 2021, e quatro meses depois de provocar um verdadeiro terremoto com seu pedido para se desligar do clube, ele mantém um escrupuloso silêncio acerca de suas intenções de futuro. Sem dizer nada, seu nome será e já é capital político nas eleições para presidente do clube que devem acontecer em janeiro.

E todos os candidatos se referem a ele, mais ou menos, com desejo de que permaneça. Enquanto os favoritos Font e Laporta coincidem em suas certezas de terem as armas adequadas para convencer Léo a continuar, postura que compartilham com Vialjoana, Farré e Fernández Alá.

Toni Freixa prefere se mostrar mais cauteloso, advertindo quanto à pouca lógica que existe nas afirmações sem um conhecimento completo da situação do clube – algo com que Benedito e Rousaud concordam.

Riera é mais um que diz apostar no “fico” do jogador… Mas com algumas condições.

VÍCTOR FONT

“Estou convencido de que com um projeto que volte a dar esperanças aos barcelonistas, podemos convencê-lo. Tenho certeza”, assegurou o candidato da plataforma “Sim ao Futuro” durante sua entrevista à ESPN, na qual deu como certo que o capitão e “melhor jogador da história” segue sendo fundamental para o clube.

“Nosso projeto conta com Léo e devemos fazer tudo que for possível”, disse Font em outra oportunidade, entendendo que “além de assegurar a permanência de Messi a curto prazo, queremos assegurar que a relação ultrapasse os anos que ainda lhe restam como jogador, dado que esta associação é estratégica para o futuro do clube”.

Três meses depois de dizer que se Messi queria ir embora, o “clube deveria deixá-lo ir”, a postura do presidente se mostra diametralmente oposta. “Não há alternativa a Messi. Assim que por isso é crítico mantê-lo a curto prazo”, sentencia agora, certo de ter as armas estratégicas para assegurar sua continuidade.

JOAN LAPORTA

“Tenho certeza de que Messi dará uma oportunidade ao Barça. E, se ganharmos as eleições, a primeira coisa que farei será falar com ele”, resolveu Joan Laporta sobre Leo, no dia em que apresentou oficialmente sua candidatura às eleições, deixando claro que sua intenção máxima é assegurar a continuidade dele.

“Ele me conhece bem, sabe como trabalhamos, como tratamos os jogadores, os treinadores. Se há algo de que posso me orgulhar é de que Léo sempre reconheceu que cumpro o que digo. E, para o clube, seria muito bom manter sua liderança, porque ainda que ele não seja eterno, temos claro que ainda restam a ele anos de nível máximo em campo”, constatou, advertindo que, se isso não vier a acontecer, “há um plano B”.

Foi desse modo que ele, presidente do clube entre 2003 e 2020, revelou que se Messi for embora, “o clube seguirá”, afirmando que, muito a seu contragosto, haverá vida depois do argentino

XAVI VILAJOANA

“No dia em que for eleito, me sentarei com ele, o olharei nos olhos e perguntarei quais são suas motivações, explicarei minha opinião sobre o papel dele na equipe e escutarei seus argumentos. Sem dúvida, meu desejo é que Léo fique, que renove e termine sua carreira no clube”, revelou Xavi Vilajoana, em entrevista à ESPN .

Defensor radical das categorias de base, Vilajoana constatou que Messi “sente o Barça, porque sempre jogou aqui”, botando fé em sua permanência no clube para além desta temporada. Mas deixando claro que, embora ele seja o melhor jogador do mundo e da história do futebol, o Barcelona tem 121 anos de história e nada deve ser posto acima disso.

“Se ele quer ir embora, não posso obrigá-lo a ficar, e se isso vier a acontecer, nossos planos não se alteram.”

JORDI FARRÉ

Idealizador da moção de censura que acabou provocando a demissão de Bartomeu, Jordi Farré, que concorre pela segunda vez, tem certeza de que Messi ficará no Barça caso sua campanha seja vencedora.

“Se eu vencer, Léo vai renovar em 25 de janeiro. Tenho certeza porque, ao que me consta, ele não quer sair, e estamos trabalhando nesse assunto com a máxima seriedade”, sustentou ele à ESPN , acrescentando que ainda resta “muito futebol dele para os barcelonistas”.

Messi, na opinião de Farré, “é parte do clube e não se concebe vê-los separados. Temos que oferecer um projeto empolgante além dos aspectos econômicos, e fazê-lo crer que é líder de uma equipe potente. E não colocá-lo em dúvida com discursos fatalistas”.

Messi lamenta durante derrota do Barcelona para a Juventus, pela Champions EFE

TONI FREIXA

Bem menos certo, se mostra Toni Freixa, que declarou à ESPN estudar o tema “como presidente, e não só como torcedor. Como torcedor, como culé, é claro que minha preferência é que Messi fique no Barça, porque não há ninguém como ele. É o melhor jogador da história e sempre gostaria de vê-lo aqui, até sua aposentadoria. Mas essa é uma questão que tratarei como presidente, pensando no melhor para o clube”.

“Temos todos os cenários abertos e, desse modo, prefiro não falar muito antes do momento certo. Se o Messi seguir conosco é porque decidimos que é o melhor para ele e para o Barça”, resumiu ele, recordando que a questão econômica será muito importante, disse ele, diretor nas gestões de Laporta e Rossel.

AGUSTÍ BENEDITO

Agustí Benedito também entende ser difícil que Messi permaneça no Barcelona depois do fim desta temporada. Ele, que já foi candidato em 2010 e 2015, disse à ESPN que o mais adequado seria que Léo dissesse se quer ficar, mas, por enquanto, ele não o fez, e assim entendo ser mais fácil ele sair do que ficar”.

“Se dependesse de mim, claro que ficaria. Se eu pudesse convencê-lo, se estivesse nas minhas mãos, sem dúvida que faria todo o possível. Como presidente, me sentarei com ele porque seria muito importante a sua permanência. Ainda tem futebol para mais uns três anos e necessitamos de um “franchise player”. E o Messi é mais que isso, mais que seu potencial como marca. É também o valor esportivo mais importante do clube”, resumiu, esclarecendo que uma coisa são os desejos, “e outra as realidade e possibilidades”.

“Escuto Font e Laporta dando como certa a renovação de Léo, que sabem como fazer, e me pergunto como é possível falar de modo tão leviano. Em agosto, Messi decidiu revelar suas intenções a todo mundo e aquilo foi muito impactante. Não acho que foi só um arroubo, mas sim uma decisão. E digo que custará muito fazê-lo mudar de opinião”, disse.

Para ele, há ainda um outro perigo: “O PSG pertence ao Catar, que vai investir 200 bilhões de dólares na organização da Copa do Mundo de 2022. Se o Catar decidir que para promover seu campeonato é interessante ter o melhor jogador da da história na sua equipe, não temos como competir economicamente. O pessoal do Catar tem um poderio econômico muito grande e chegam a dar medo. Já demonstraram isso quando pagaram 200 milhões pelo Neymar”.

EMILI ROUSAUD

“Não se deve enganar o sócio. Faremos o maior esforço para que Messi permaneça, mas sempre colocando o clube em primeiro lugar, porque ele não é maior que o clube. Se eu quero que ele fique? Sim. Mas não a qualquer custo. Precisa ser algo sustentável”, disse, com clareza, Emili Rousad, em entrevista ao jornal Ara.

Lionel Messi em 2003 Marcelo Boeri/El Grafico/Getty Images

Vice-presidente na gestão Bartomeu até seu desligamento em abril e candidato pela primeira vez, ele mostrou-se confiante de que pode convencê-lo, entendendo que o argentino não coloca dinheiro em primeiro lugar a essa altura de sua carreira. Entende ele que é preciso criar um projeto vencedor e a partir daí tomar a decisão mais conveniente.

“Sentaremos com ele e pediremos um sacrifício salarial porque agora não é sustentável. Messi escreveu as páginas mais brilhantes da história do clube, e devemos honrar as nossas lendas. Mas, se por fim, não houver acordo, Messi não ficará”, concluiu.

FERNÁNDEZ ALÁ

“Não há discussão quanto a se Messi deve seguir no Barcelona, sem qualquer dúvida”, revelou Luis Fernández Alá, uma das caras novas nas eleições que proclamou que sua candidatura fará “todo o necessário para assegurar sua permanência”.

Considerando-o um mito para o barcelonismo, o pré-candidato afirmou haver falado com “pessoas ligadas a Léo”, estando seguro de que ele se aposentará “no Barça tendo ganhado mais uma ou mais Champions”.

PERE RIERA

“Messi tem que continuar no Barça. No fim, a decisão será dele, mas duvido que ele queira ir embora”, disse Pere Riera, outro novato do universo eleitoral azulgrana. Mas ele diz que não vai cometer loucuras, dando conta de que a problemática situação econômica do clube não permite que ele faça “qualquer coisa” para Messi ficar, pois o clube vem em primeiro lugar.