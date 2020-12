O que prefeito eleito de Itapecerica da Serra pensa do ’embaixador’ Marcos Mion? · .

Sede de A Fazenda desde 2017, Itapecerica da Serra ficou mais “pop” neste ano. Graças às piadas de Marcos Mion, a cidade localizada na região metropolitana de São Paulo se tornou palco de grandes acontecimentos da humanidade e detentora de marcas, no mínimo, curiosas. Mas qual é a opinião do prefeito eleito do município sobre esse bico de “embaixador” que o apresentador faz no programa da Record?

O . conversou com Francisco Tadao Nakano, conhecido em Itapecerica da Serra como Doutor Nakano. Ele conquistou 47,81% dos votos nas últimas eleições e assumirá a chefia do Executivo municipal em 1º de janeiro.

Apesar de não ter acompanhado A Fazenda 12, o político sabe das citações feitas por Mion e espera poder utilizar essa propaganda para impulsionar o turismo local a partir de 2021. De acordo com dados da plataforma Google Trends, as buscas por “onde fica Itapecerica da Serra” aumentaram em 40% desde setembro, quando o reality show entrou no ar.

“Entendo que ter uma emissora de TV fazendo publicidade de nossa cidade por todo o Brasil e o mundo, de forma gratuita, e trazendo o seu reality para o nosso munícipio é um enorme privilégio que temos. Isso pode gerar nos telespectadores a curiosidade de conhecer Itapecerica da Serra. Pensamos então, a partir de 2021, em explorar um pouco mais essa preferência da Record para incentivar o turismo em nossa cidade”, deseja.

As falas de Marcos Mion são tão convincentes que alguns internautas até acham que Itapecerica é a “cidade do futuro”. Veja o meme abaixo:

A Record projeta que a temporada 2020 de A Fazenda já foi vista por 115 milhões de telespectadores durante pelo menos um minuto em todo o país. Em todo início de prova e nos retornos dos intervalos comerciais, Marcos Mion fez algum tipo de referência sobre o município.

O apresentador já disse que Itapecerica é “a única cidade onde não se fala nem bolacha e nem biscoito, se diz boloito, que é pra agradar a todo mundo”, também apontou que é “a única cidade sul-americana a fazer fronteira com a Grécia”, é o local “onde foi feita a primeira cirurgia de joelho no Brasil” e o município com a “maior jazida de pedra-pomes do Brasil”.

Obviamente, todas as “informações” são piadas, mas faladas de um jeito tão sério que chegam até a confundir os telespectadores. Alguns admitiram que já “deram um Google” para saber da veracidade dos “fatos” falados por Mion.

“Todo dia eu pesquisando as coisas que o Mion fala sobre Itapecerica pra saber se são verdade, até agora não achei nenhuma”, lamentou Rafa Montie no Twitter. “Graças ao Mion agora eu sei que Itapecerica da Serra é a maior exportadora de ventiladores. Quem disse que reality não é cultura?”, brincou Luana Amorim. Veja os tuítes:

Todo dia eu pesquisando as coisas que o mion fala sobre Itapecerica pra saber se são verdade, até agora não achei nenhuma #EliminaçãoAFazenda

— rafa and the 👻 (@rafamontie) December 4, 2020

Graças ao Mion agora eu sei que Itapecerica da Serra é a maior exportadora de ventiladores. Quem disse que reality não é cultura? #AFazenda12

— Luana ✌🏼 (@luaanaamoorim) November 19, 2020

A Fazenda em Itapecerica

Doutor Nakano foi eleito prefeito de Itapecerica da Serra; assume em 2021 (Foto: Reprodução/Facebook)

Durante A Fazenda 12, Mion já interagiu com fãs pelo Twitter brincando sobre a relação com a cidade. “Ouvi dizer que as agências de turismo agora têm pacote Nova York, Paris e o novo Itapecerica da Serra pela alta demanda!”, escreveu ele, em resposta para um fã.

O futuro prefeito de Itapecerica da Serra quer se encontrar com o “embaixador involuntário” pessoalmente. “Quando vejo o Mion citando Itapecerica, não consigo evitar minha felicidade. Espero poder conhecê-lo em breve”, admite.

Doutor Nakano pretende estreitar relações com a Record, transformar a emissora em uma aliada para o turismo da cidade e fazer essa brincadeira de Marcos Mion virar uma realidade. O objetivo é manter Itapecerica da Serra como sede do reality em 2021.

“Será ótimo para nossa cidade receber esse evento por mais um ano. Seria interessante inclusive uma aproximação entre administração [municipal] e Record para discutirmos o que podemos fazer em conjunto para incentivar mais ações desse tipo em nossa cidade”, explica o político.

Com 180 mil habitantes, Itapecerica não foi palco de todos os acontecimentos que Mion já citou, mas o prefeito defende que a cidade “proporciona bons lugares para passeios interessantes” e cita como principal deles o cinerário Kinkakuji, réplica do templo em Kyoto no Japão. “Lugar bonito, cercado por uma linda mata virgem e rico em detalhes históricos do Japão antigo”, vende.

Aos interessados em visitar o município, Doutor Nakano faz um convite: “Quem vem da cidade de São Paulo a Itapecerica pode optar pelas rodovias Raposo Tavares, Rodoanel e Régis Bitencourt. Se vier da zona sul pode seguir pela estrada de Itapecerica ou pela estrada do M’Boi Mirim. Estamos de portas abertas e queremos estabelecer Itapecerica como opção para quem está saturado dessa loucura de São Paulo e busca um passeio agradável e familiar”.