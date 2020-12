O que será de Neymar e Mbappé? Pogba na Juventus? Prevendo o mercado de PSG, Bayern e outros europeus

A janela na Europa abre em janeiro, com muitos clubes já interessados nos negócios. Por conta da pandemia do coronavírus, o mercado de verão acabou prejudicado, dando força para as transferências no inverno.

Qual será o destino de Neymar? Pogba pode deixar o Manchester United? Confira abaixo um resumo do que times como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Milan, Juventus, e PSG pretendem e precisam para a sequência da temporada.

Orçamento: mínimo. O Bayern de Munique foi conservador na última janela e o orçamento também será limitado na próxima.

Necessidades do time: profundidade. Sem uma verdadeira pausa pós-título da Champions League em Lisboa, no mês de agosto, o Bayern teve a agenda mais ocupada da Bundesliga. Jogadores importantes como Joshua Kimmich, Alphonso Davies e Lucas Hernández sofreram lesões, com outros também ficando de fora das partidas. “Chegamos ao limite”, disse o técnico do Bayern, Hansi Flick, no final de novembro.

Principais alvos: em uma tentativa de fortalecer sua defesa (e também se preparar para as possíveis saídas de David Alaba e Jerome Boateng), o Bayern está supostamente na corrida por Upamecano, zagueiro do RB Leipzig, mas nenhuma transferência aconteceria antes de junho. O jovem português Tiago Dantas já chegou ao clube na última janela e poderá fazer a sua faz primeira apresentação em janeiro.

Quem deve sair: o contrato de Alaba termina em junho. O clube já admite perder o austríaco devido às suas exigências salariais exorbitantes, e um novo acordo com o Bayern parece improvável. O atacante Joshua Zirkzee, 19, pode tentar jogar em outro lugar, já que caiu na hierarquia com Eric-Maxim Choupo Moting e Robert Lewandowski à sua frente.

Novos contratos: Boateng e Alaba estão sob contrato apenas até o final da temporada e, embora Boateng ainda possa decidir ficar, Alaba parece mesmo que vai sair. Leon Goretzka, Niklas Sule e Corentin Tolisso estão todos amarrados até 2022 e são os próximos na agenda. Nos últimos 18 meses, Goretzka se tornou uma figura influente no time do Bayern; Sule ainda não encontrou sua melhor fase (e peso) após a lesão no ligamento do joelho em 2019 e pode se tornar parte de uma grande reformulação na defesa do Bayern na próxima janela de transferências – Stephan Uersfeld.

Um jogador que pode ser contratado: Mohamed Simakan, 20, Strasbourg. O zagueiro francês também pode jogar de lateral direito e, possivelmente, quebrar um galho jogando de volante. É provável que ele esteja disponível por um valor acessível mesmo no mercado de janeiro. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: mínimo. O clube alemão operou com pouco dinheiro na janela do começo de temporada, então não há dinheiro para grandes transferências.

Necessidades do time: o time do Dortmund tem a profundidade certa, mas tem sofrido com lesões e principalmente com as duas laterais. Há uma diferença significativa entre Raphael Guerreiro e o seu substituto na esquerda, e a contratação de Thomas Meunier, para a lateral direita, está longe de impressionar alguém.

Principais alvos: o Dortmund ainda não tem alvos de transferência claros.

Quem deve sair: o meia Tobias Raschl, 20, vai procurar outro clube para jogar, já que não conseguiu muitos minutos no Dortmund. Com o clube ainda em três competições, é provável que mantenha os jogadores restantes.

Novos contratos: Vários contratos vão acabar em 2022, e haverá conversas com Thomas Delaney, Axel Witsel, Mo Dahoud, Dan-Axel Zagadou e Manuel Akanji. Mas alguns deles podem deixar o Dortmund no meio do ano que vem, enquanto o clube continua se reconstruindo. O técnico Lucien Favre também ficará sem contrato em junho, e a busca do BVB pelo próximo técnico pode ser mais crucial para o futuro do clube do que qualquer negociação com jogadores. – Stephan Uersfeld.

Um jogador que deveria ser contratado: Joakim Maehle, 23, Racing Genk. O dinamarquês poderia disputar uma vaga na lateral direita ou até mesmo se candidatar no lado de Raphael Guerreiro. Fisicamente forte, bom passador e tranquilo com a bola, ele deve estar disponível por cerca de 15 milhões de euros. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: mínimo, depende da venda de jogadores.

Necessidades do time: o meio-campo continua sendo o ponto mais fraco do clube, com Arthur não tendo se adaptado totalmente ainda, depois de chegar do Barcelona em uma troca por Miralem Pjanic. A equipe geralmente carece de qualidade com a bola no setor.

Principais alvos: Paul Pogba, do Manchester United, ex-companheiro do hoje treinador Andrea Pirlo na própria Juventus, continua sendo o alvo principal, mas as chances de ele chegar em janeiro são muito pequenas. Hakan Calhanoglu pode ser contratado, embora o Milan não tenha o interesse de fortalecer um rival direto pelo título.

Quem deve sair: novamente, é improvável que seja em janeiro, mas sérias dúvidas permanecem sobre o futuro de Paulo Dybala, que simplesmente não parece ter uma vaga no sistema de Pirlo. Talvez fique até o fim da temporada.

Novos contratos: conversas sobre o futuro de Dybala ainda acontecem, mas as duas partes continuam distantes. Possíveis extensões contratuais para a dupla de veteranos Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon também devem ser discutidas. – Andrew Cesare Richardson.

Um jogador que deveria ser contratado: Jorginho, do Chelsea. Os campeões da Série A carecem do que o técnico Andrea Pirlo costumava oferecer como jogador: um meia capaz de ditar o ritmo do jogo. Na ausência dos 60-80 milhões de euros necessários para contratar alguém como Eduardo Camavinga, do Rennes, Jorginho, que está sendo usado com moderação no Chelsea, pode ser uma boa opção a curto ou médio prazo se um acordo for alcançado. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: mínimo.

Necessidades do time: o Milan ainda é um trabalho em andamento, mas a recente estratégia de contratar jovens talentosos junto com um ou outro veterano para trazer experiência parece estar funcionando.

Principais alvos: o “novo Milan” não busca grandes nomes, mas jogadores que ajudem a moldar o clube no futuro. Eles estarão à procura de bons negócios que sirvam a um propósito e foram bem-sucedidos em fazer isso nos últimos dois anos.

Quem deve sair: o turco Calhanoglu está sendo vinculado a uma ida para a Juventus e alguns outros clubes na Europa, mas o Milan vai tentar segurá-lo até o meio do ano que vem.

Novos contratos: Zlatan Ibrahimovic é o nome que está na boca de todos, e o Milan espera poder estender o contrato com o jogador de 39 anos, já que ele tem sido brilhante até agora nesta temporada. O Milan também está interessado em tornar permanente o empréstimo de Diogo Dalot, mas precisará convencer o Manchester United primeiro. – Andrew Cesare Richardson.

Um jogador que deveria ser contratado: Dominik Szoboszlai, 20, do FC Salzburg. O Milan está com cinco a mais que o segundo colocado na Série A e não adianta mexer muito com um time jovem que está começando a se formar. No entanto, se houver uma chance de contratar o jovem meia do FC Salzburg, o clube italiano deve aproveitá-la, já que ele teria mais chances de jogar no Milan do que em outros clubes europeus. – Jon Molyneux-Carter.

Orçamento: mínimo. A pandemia atingiu o clube em cheio, e as duas primeiras parcelas dos direitos de televisão desta temporada ainda não foram pagas. O diretor esportivo Leonardo busca negócios baratos, já que o PSG não gastar centenas de milhões.

Necessidades do time: idealmente, Thomas Tuchel ainda está atrás de um zagueiro. O técnico queria Rudiger, do Chelsea, em junho, mas Leonardo se opôs e contratou o volante Danilo Pereira. O técnico alemão ainda acredita que falta um zagueiro e teve que usar justamente Danilo nessa posição, embora todas as outras posições estejam cobertas.

Principais alvos: Alaba, do Bayern, certamente será uma opção, já que seu agente, Pini Zahavi, é próximo de Leonardo. O austríaco ficará sem contrato em junho e as negociações com o Bayern foram paralisadas. Haverá mais clubes atrás de Alaba, especialmente porque ele estará disponível gratuitamente, mas o PSG sente que tem uma chance. O atual campeão da Ligue 1 também está atrás de dois meio-campistas, Houssem Aouar, do Lyon, e Ismael Bennacer, do Milan, mas nenhum deles virá em janeiro.

Quem deve sair: o PSG precisa vender os jogadores em janeiro para compensar o dinheiro que não receberam na janela. O meia Julian Draxler pode ser negociado por um valor reduzido, enquanto o clube também tentará mover Jesé Rodríguez e ouvirá ofertas por Idrissa Gueye.

Novos contratos: essa é a prioridade do PSG, pois os contratos de Neymar e Mbappé terminam em junho de 2022. O clube está trabalhando para conseguir extensões e, apesar de o Barcelona estar na jogada, Neymar quer ficar, enquanto Mbappé ainda não se decidiu enquanto Liverpool e Real Madrid demonstram interesse.

Angel Di María e Juan Bernat estarão sem contrato em junho de 2021 e Leonardo está silenciosamente otimista. No entanto, é totalmente diferente para Tuchel. O treinador também ficará sem contrato no final da temporada, e o clube ainda não pediu para se reunir com ele para discutir uma renovação. Ele sente que não receberá uma oferta e que estes provavelmente serão seus últimos meses em Paris – Julien Laurens.

Um jogador que pode ser contratado: Kalidou Koulibaly, 29, Napoli. O zagueiro de Senegal reforçaria imediatamente a defesa do clube. Koulibaly traria não só qualidade com a bola nos pés, mas também velocidade e força, além de presença para liderar. O único problema é o valor de 70 milhões de euros pedido pelo Napoli. – Tor Kristian-Karlsen.