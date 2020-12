Ester (Grazi Massafera) será mais uma vez feita de trouxa nesta semana em Flor do Caribe. Certa de que organizará uma investida contra Alberto (Igor Rickli), a jovem seguirá Isabel (Thaíssa Carvalho) até a república dos tenentes, mas levará um susto ao perceber que foi enganada. “O que você está fazendo aqui?”, dirá ela, ao encontrar Cassiano (Henri Castelli) na novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) viverá presa na mansão dos Albuquerque após denunciar o calabouço em que Dionísio (Sérgio Mamberti) escondia as relíquias roubadas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Prestes a revelar as maracutaias, ela precisará mentir para a polícia a fim de que o ex-marido não machuque Samuca (Vitor Figueiredo).

O depoimento cairá como uma bomba para as investigações da personagem de Thaíssa Carvalho, que estava prestes a dar um xeque-mate na família de vilões. A mãe de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) levará um susto ao receber uma ligação da aeronauta nas cenas que serão exibidas a partir do próximo sábado (19).

“Eu sei que você não pode falar, mas me ouve apenas. Nós já sabemos de tudo e chegamos à conclusão de que você só pode estar sob algum tipo de ameaça para dizer o que disse ao delegado”, dirá a namorada de Amadeu (Dudu Azevedo) no folhetim de Walther Negrão.

A oficial pedirá para que Ester a encontre no meio da noite na esquina da mansão, já que ela estará à espera com um jipe. “Invente um motivo e saia. Nós precisamos saber o que está acontecendo aí, o tipo de risco que você corre. Do contrário, nós vamos abortar a missão. Vamos perder tudo que já fizemos para colocar Alberto e Dionísio na cadeia”, revelará a aviadora.

Com o pescoço a prêmio, a protagonista de Grazi Massafera conseguirá escapar depois de colocar a caçula para dormir. Ela será levada até à república dos tenentes para uma reunião com os militares. “A porta está aberta. Eu só vou buscar os meninos para eles participarem da conversa ou fazerem alguma pergunta”, justificará a piloto de caça.

Sozinha, Ester estranhará as luzes todas apagadas e levará um susto ao se deparar com o galã interpretado por Henri Castelli. “Eu preciso te ver, meu amor. Eu precisava falar com você”, emendará o irmão de Taís (Débora Nascimento).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Henri Castelli interpreta Cassiano no folhetim

Resumo da semana

Segunda, 14/12 (Capítulo 91)

Isabel e os tenentes fazem uma busca na casa de Dionísio à procura das obras de arte roubadas. Marizé desconfia que Lipe não quer ir à escola por causa das ameaças de Mateus. Isabel e os tenentes encontram o bunker vazio.

Dionísio afirma a Alberto que alguém em sua casa o traiu, e desconfia de Ester. Juliano convida Donato e Bibiana para serem padrinhos de seu casamento. Os tenentes tentam interceptar o avião de Gonzalo, que decola com as obras de arte roubadas.

Terça, 15/12 (Capítulo 92)

Mantovani avisa a Cassiano que a interceptação ao avião de Gonzalo foi feita. Samuel aconselha Ester a contar para os tenentes que Dionísio desconfia de que ela denunciou a existência do bunker. Guiomar alerta Ester sobre o perigo que corre se Dionísio descobrir que foi ela quem denunciou o bunker.

Alberto tenta seduzir Ester e a deixa amedrontada. Isabel e os agentes da polícia vão à casa de Dionísio avisar que encontraram as joias, e convocam Alberto para acompanhá-los até a delegacia.

Quarta, 16/12 (Capítulo 93)

Alberto e Dionísio negam que as joias sejam deles. Samuel não se conforma com o fato de Dionísio ter conseguido escapar da acusação de roubo das joias. Lindaura teme por Ester estar na casa de Dionísio. Carol conta a Lino que Maria Adília morreu há três anos, segundo vídeo gravado por seu marido.

Mateus ameaça Lipe. Veridiana não acredita que a filha esteja morta. Dionísio revela a Alberto que queimou as fotos que estavam no bunker. Alberto pergunta a Ester se foi ela quem fez a denúncia contra ele e Dionísio para a polícia.

Quinta, 17/12 (Capítulo 94)

Alberto fica desnorteado e pede ajuda a Ester. Isabel desconfia de que algo está errado com Ester depois que fala com ela ao telefone. Taís confessa a Olívia que ainda é apaixonada por Hélio. Donato pergunta a Marizé se ela sabe de algo que possa estar acontecendo com Lipe na escola. Duque se emociona quando Amaralina revela que se sente protegida por ele. Alberto tranca Ester no bunker.

Sexta, 18/12 (Capítulo 95)

Alberto destrata Samuca quando o menino pergunta por Ester. Alberto liberta Ester, mas a ameaça. Cassiano vai à casa de Alberto avisar que está com Samuca e nota algo errado com Ester. Donato convida Bibiana para assistir ao show de Elba Ramalho e lhe dá um vestido de presente. Elba diz a Cassiano que gostaria de conhecer Veridiana.

Alberto pega Samuca na escola e diz ao menino que irá levá-lo para passear em uma praia deserta. Elba conta para Lino que conheceu uma mulher que escreve livros de cordel, contando histórias parecidas com as histórias de Veridiana, insinuando que a moça possa ser Maria Adília. Ester é indagada sobre as joias durante seu depoimento à polícia.

Sábado, 19/12 (Capítulo 96)

Samuca liga para Ester e avisa que está no barco com Alberto. Temendo por seu filho, Ester mente para a polícia. Carol sugere a Lino que viajem para o Rio de Janeiro para encontrar Maria Adília. Cassiano desconfia de que Ester esteja sendo ameaçada por Alberto.

Isabel marca um encontro com Ester. Dionísio despede Doralice, depois de acusá-la pelo roubo de seu relógio. Veridiana permite que Lino viaje com Carol para o Rio de Janeiro. Ester fica surpresa ao entrar na república dos tenentes.

