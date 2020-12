O que você precisa saber para assistir à terceira temporada de Cobra Kai? · .

A terceira temporada de Cobra Kai estreia nesta sexta-feira (1º) depois de se tornar um dos maiores hits de 2020 da Netflix após sua aquisição –a série era exibida pelo YouTube. O primeiro ano com rótulo de produção original da plataforma chega com a responsabilidade de manter o nível visto nos dois anteriores e, para isso, é necessário observar o que deu certo até agora.

[Cuidado: spoilers de Cobra Kai abaixo]

Tanto a primeira quanto a segunda temporada de Cobra Kai dão sequência aos eventos da trilogia Karatê Kid, estrelada por Ralph Macchio como Daniel LaRusso (Daniel-san, para os fãs mais antigos). Na série, ele divide o protagonismo com Johnny Lawrence (William Zabka), seu primeiro arquirrival, apresentado no filme original.

Na trama, situada 30 anos após o derradeiro confronto da dupla, Daniel e Johnny revivem a rivalidade quando o segundo decide recriar seu antigo dojô de caratê, o famigerado Cobra Kai. Ciente disso, após diversas tentativas falhas de impedir seu nêmesis, o antigo protagonista decide criar o Miyagi-Dô, uma “academia” própria inspirada nos ensinamentos de seu mestre, o icônico Sr. Miyagi (Pat Morita).

No meio de toda essa rivalidade carregada através das décadas encontram-se os novos estudantes e protagonistas adolescentes da série: Miguel (Xolo Maridueña), recém-chegado ao Vale e primeiro aprendiz de Johnny; Sam (Mary Mouser), filha de Daniel; Robby (Tanner Buchanan), o filho rebelde de Johnny; Demetri (Gianni Decenzo), nerd da escola local; e Hawk (Jacob Bertrand), melhor amigo de Demetri e um dos que mais sofrem bullying no colégio.

As brigas entre Daniel e Johnny se tornam cada vez maiores quando os jovens começam a se interessar por caratê e decidem ingressar em cada um dos dois dojôs. Enquanto Johnny ensina Miguel, Hawk e Demetri a enfrentarem os valentões que os perturbam, Daniel se aproxima de Robby e começa a ensinar caratê para o garoto ao lado de Sam.

No final do primeiro ano, Miguel e Robby se enfrentam na última luta do Torneio All Valley, campeonato no qual Daniel derrotou Johnny em 1984. Desta vez, é Miguel quem se consagra vencedor.

A rivalidade acirrada entre os dojôs começa a influenciar a amizade dos adolescentes, que acabam se tornando inimigos, assim como seus senseis. Para piorar, John Kreese (Martin Kove), antigo mestre de Johnny e inimigo de Daniel e Miyagi, retorna para tentar recuperar seu antigo posto no Cobra Kai.

No núcleo teen, os problemas aumentam com a chegada de Tory (Peyton List), uma bela e audaciosa garota que vem para completar o quadrado amoroso com Sam, Miguel e Robby –além de se tornar uma das melhores lutadoras de Johnny.

Abaixo, relembre os principais acontecimentos de Cobra Kai e Karatê Kid para assistir à terceira temporada sem esquecer nenhum detalhe:

Divulgação/Netflix

Miguel e Robby se enfrentam na escola

A briga no colégio

O final da segunda temporada atingiu o ápice da rivalidade entre Cobra Kai e Miyagi-Dô. No retorno às aulas, os alunos de ambos os dojôs travaram uma luta brutal que trouxe consequências desastrosas para ambos os lados. A grande treta deu início após o ciúme de Tory e Robby ao verem seus respectivos namorados, Miguel e Sam, se reaproximarem.

O episódio também estragou de vez a amizade de Demetri e Hawk, que vinham se estranhando durante a segunda temporada. Após não se adaptar ao estilo “sem misericórdia” dos Cobra Kais, Demetri se juntou ao Miyagi-Dô, tornando-se rival de seu ex-melhor amigo.

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Miguel foi a maior vítima da luta

O acidente de Miguel

A luta na escola fez de Miguel sua principal vítima. Após aparentemente vencer Robby, o rapaz não percebeu um último golpe e foi atingido nas costas pelo filho de Johnny. Com o impacto, Miguel caiu do segundo andar e bateu com as costas no corrimão de uma escada no térreo.

Como resultado, o jovem foi para o hospital e se encontra lutando por sua vida, deixando todos à sua volta apreensivos.

Divulgação/Netflix

John Kreese nunca deixou de ser o vilão

O golpe de Kreese

Com o resultado da briga entre os dojôs colocando Miguel no hospital, os alunos do Cobra Kai se rebelaram contra Johnny por ter ensinado o garoto a mostrar compaixão. Isso fez com que o grupo aceitasse ser treinado por John Kreese, que retornou após ter sido mandado embora do Cobra Kai pelo pai de Robby.

Não satisfeito, Kreese mostrou a Johnny que o havia enganado e colocado o dojô em seu nome, deixando o antigo pupilo sem nada.

DIVULGAÇÃO/COLUMBIA PICTURES

Daniel e Ali no Karatê Kid original

A disputa por Ali

Cobra Kai não teria esse sucesso sem a existência de Karate Kid (1984). O longa que deu origem à rivalidade entre Daniel e Johnny os colocou não só nas disputas no tatame, mas nos corredores do escola pelo amor da bela Ali Mills (Elisabeth Shue).

Ali era namorada do malvado Johnny, mas acabou se encantando por Daniel quando o jovem chega no Vale. O término e a derrota no torneio de caratê para seu rival foram o que moldaram a personalidade do loiro para o que vemos na primeira temporada. Ao final do segundo ano, após perder tudo, Johnny não percebeu que Ali respondeu sua mensagem no Facebook, o que deixa o caminho aberto para um possível retorno.

DIVULGAÇÃO/COLUMBIA PICTURES

Daniel se apaixonou por Kimiko em Karatê Kid 2

O romance com Kimiko

O trailer oficial da terceira temporada de Cobra Kai apresentou o retorno de Tamlyn Tomita como Kimiko, a segunda namorada de Daniel, como mostrado em Karatê Kid 2 (1986).

Na trama, situada seis meses após o primeiro filme, Daniel-san acompanhou Miyagi até Okinawa, no Japão, após seu mestre receber o aviso de que seu pai estava muito doente. O jovem decidiu viajar após se formar no colégio e terminar o seu namoro com Ali que, segundo ele, havia se apaixonado por um universitário.

Na terra do Sol Nascente, Daniel conheceu Kimiko, sobrinha de Yukie (Nobu McCarthy), antigo amor de Miyagi. Os dois acabaram se aproximando ao longo do filme, mas o romance não foi para a frente. Em Cobra Kai, o rapaz já está casado há anos com Amanda (Courtney Henggeler), mãe de Sam.

DIVULGAÇÃO/COLUMBIA PICTURES

Chozen foi o rival de Daniel em Karatê Kid 2

A rivalidade com Chozen

Outro retorno revelado pelo trailer do terceiro ano foi o de Chozen (Yuji Okumoto), o vilão também apresentado em Karatê Kid 2. No longa, ele era sobrinho e aprendiz de Sato (Danny Kamekona), melhor amigo e rival de Miyagi.

Chozen não simpatizou com Daniel desde a chegada do protagonista no Japão, e implicou com ele durante todo o filme. No final, após ter sua “honra deturpada” pelo rapaz, ele o desafiou para um duelo até a morte, muito diferente do que Daniel havia enfrentado até então.

Após usar uma nova técnica aprendida com Miyagi no Japão, Daniel venceu o novo rival. Assim como Kimiko, Chozen não deu mais as caras na franquia e será a primeira vez desde 1986 que o personagem retorna ao universo de Karatê Kid.