Samuel (Juca de Oliveira) não vai ter um minuto de tranquilidade depois de escapar do atentado encomendado por Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. O pai de Ester (Grazi Massafera) gritará de pavor ao receber a visita de Alberto (Igor Rickli) em seu quarto no hospital. O empresário, contudo, não conseguirá terminar o serviço sujo do avô na novela das seis.

O marido de Lindaura (Angela Vieira) será sequestrado durante uma viagem a Natal para avaliar uma pedra preciosa encontrada na mina de Duque (Jean Pierre Noher). Amordaçado e amarrado por um grupo de neonazistas, o joalheiro será abandonado à própria sorte em um cemitério de navios.

Cassiano (Henri Castelli), no entanto, conseguirá resgatar o sogro antes que ele se afogue com a ajuda dos tenentes da Força Aérea Brasileira. A esta altura, porém, o antagonista vivido por Sérgio Mamberti já terá estourado um espumante para comemorar a morte do rival.

O bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) também cumprirá a promessa de nomear Hélio (Raphael Vianna) como vice-presidente do Grupo Albuquerque. A decisão vai dar nos nervos do vilão de Igor Rickli, que perderá boa parte de suas mordomias na empresa da família.

O playboy perceberá que não será tão difícil tirar o filho de Bibiana (Cyria Coentro) do seu caminho ao ouvir uma conversa da protagonista de Grazi Massafera. Ele então decidirá seguir a ex-mulher para se certificar de que o avô de Samuca (Vitor Figueiredo) não bateu as botas no folhetim de Walther Negrão.

Plano maligno

Ao chegar na casa de saúde, Alberto será impedido de entrar no quarto de Samuel por um policial à paisana. “Meu querido, eu não sou uma visita qualquer. Eu sou o genro dele”, argumentará o mauricinho, que passará por cima do agente da lei nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 6.

Ele arregalará os olhos ao encontrar o ourives interpretado por Juca de Oliveira são e salvo em sua cama. “O que você quer aqui?”, questionará o artífice, assustado com a surpresa. “Nada, eu só quero saber como está o seu estado de saúde, meu sogro”, devolverá o mau-caráter, que considerará eliminar de uma vez por todas o maior inimigo de sua família.

“Estou muito bem. Pode dizer para o seu avô que não foi dessa vez que ele acabou comigo”, bradará o ancião, cujos gritos chamarão a atenção de Lindaura. Ela aparecerá no quarto com o detetive ao seu lado. “Então é ele mesmo. Pode botar para fora”, ordenará a personagem de Angela Vieira.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.