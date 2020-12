‘O Real Madrid é o maior’

Vinicius Jr. usa o seu perfil oficial no Instagram para brindar seus seguidores com momentos da sua carreira. Depois de relembrar o início no Flamengo, o atacante agora recordou o clássico contra o Atlético de Madrid.

Neste sábado, os times da capital espanhola se enfrentam, às 17h, com transmissão exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN APP. Durante o vídeo, o camisa 20 do Real Madrid destacou a rivalidade, afirmou que é um jogo à parte e que percebeu isso logo no início da sua chegada para encarar o primeiro duelo contra o Atlético de Madrid.

“Cheguei em Madri, logo no meu segundo jogo do Castilla foi contra o Atletico. Pensava que a rivalidade era mais no profissional. Sofri mais de 20 faltas, tentaram me morder. Achei que não era nada de mais, mas vendo, ele (adversário) tentou me morder mesmo. Eu ainda tomei cartão amarelo”.

“Quando vamos jogar contra o Atletico, é algo diferente que só acontece no clássico. Comecei a pegar na bola, toquei muitas vezes e consegui empatar e virar o jogo muito rápido”, completou.

Quando foi para o profissional, Vinicius Junior teve pela frente também o time colchonero logo de início. Até o momento, são quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Retrospecto que faz o atacante se orgulhar.

“No meu segundo jogo, enfrentar o Atlético é algo diferente. Um grande elenco para tentar bater o Real, que é o maior, desde que cheguei, nunca perdi para o Atlético. Que eu possa seguir assim até o final da minha carreira”, finalizou.