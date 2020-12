O Relacionamento Com o Cliente Como Valor da Empresa

O relacionamento com o cliente e as interações diversificadas

Através da adesão do relacionamento com o cliente como um conceito da empresa, o valor entregue ao cliente fica assertivo e orgânico.

Para que a empresa crie um relacionamento com o seu cliente é fundamental que haja um direcionamento estratégico de todos os setores que amparam o Atendimento ao Cliente.

As áreas que se relacionam com o público compõem de forma implícita o relacionamento com o cliente. Visto que o relacionamento com o cliente é construído através de todas as interações de uma empresa.

Vários setores envolvidos nas entregas ao público

Sendo assim, as áreas de Marketing Digital, Atendimento, Vendas e Comercial ajudam na construção desse relacionamento.

Embora muitas empresas possuam uma área voltada ao Relacionamento com o Cliente, é importante que o relacionamento com o público seja visto com um conceito.

Dessa forma, o relacionamento com o cliente fica como parte da cultura da entrega. Visto que é uma maneira de entregar excelência ao cliente na rotina de todos os setores.

Segmento de mercado e divisão de relacionamento como conceito e área

Em muitas empresas a gestão do relacionamento com o cliente é feita de acordo com o segmento de mercado. Sendo assim, o setor de Relacionamento acaba sendo uma subdivisão de processos regionais, reportando-se ao setor Comercial.

No entanto, o relacionamento com o cliente como conceito muitas vezes não é repassado, ficando a cargo do setor de atendimento.

Cultura e valores da empresa como fatores implícitos na rotina

Esse pensamento partindo da gestão da empresa pode ser uma falha quanto aos valores. Visto que o que chega ao atendimento são as demandas negativas, por muitas vezes.

Quando uma empresa possui um conceito de relacionamento da empresa, todos trabalham de forma mais assertiva para essa entrega ao cliente final. Portanto, é importante que a empresa tenha mais que uma área de relacionamento. Tendo assim um conceito de relacionamento de excelência nas entregas e nos valores do negócio.