O Senhor dos Anéis: série da Amazon anuncia 20 novos membros no elenco

A série do Amazon Prime Video baseada nos livros da saga O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, ganhou novos membros no elenco. São cerca de vinte nomes que ainda não tiveram seus personagens revelados na trama. A expectativa é de que a produção seja lançada em 2021.

Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thenitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani foram confirmados recentemente.

Dessa vez, não há apenas atores e atrizes britânicos no time. Para uma maior diversidade, o elenco foi composto com profissionais oriundos da Nova Zelândia, do Sri Lanka e também da Austrália. Outros membros dos Estados Unidos também deverão integrar o time.

Charlie Vickers, Morfydd Clark, Tom Budge e Ema Horvath já haviam sido anunciados como parte do elenco da nova série sobre O Senhor dos Anéis. (Reprodução)Fonte: O Globo

JD Payne e Patrick McKay, produtores executivos da série, anunciaram, por meio de um comunicado, que estão muito empolgados com a chegada dos novos membros. “O mundo que Tolkien criou é épico, diverso e cheio de emoção”, pontuaram.

“Esses atores extraordinariamente talentosos, vindos de todos os lugares do mundo, representam o estágio final de uma busca ao longo dos anos para encontrar artistas brilhantes e únicos que pudessem trazer esse mundo à vida novamente”, acrescentaram os produtores.

Por enquanto, a série baseada em O Senhor dos Anéis é um dos projetos mais ambiciosos e caros do Amazon Priem Video. Inclusive, Juan Antonio Bayona, cineasta por trás de Jurassic World: Fallen Kingdom, já foi contratado para dirigir ao menos dois episódios.

Outros atores e atrizes, anunciados anteriormente, incluem Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.