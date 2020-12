o sucesso por trás do Rangers de Gerrard

Há dez anos sem ser campeão escocês, o Rangers vive seu maior jejum desde o período entre 1964 e 1975. Em boa parte, por conta de ter decretado falência e ter parado na quarta divisão em 2012, só retornando à elite em 2016.

Quase tão surpreendente que a recuperação do gigante do futebol escocês é a sua campanha em 2020-21 em que o time segue invicto após 23 partidas disputadas – seu último revés foi em 6 de agosto para o Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Europa League passada.

Na atual campanha, a equipe treinada por Steven Gerrard (está no cargo desde o meio de 2018) soma 19 vitórias e quatro empates, sendo dois deles diante do Benfica de Jorge Jesus pela Europa League.

Nos triunfos, se destacam o 8 a 0 sobre o Hamilton Academical pelo campeonato nacional, assim como um 2 a 0 sobre o rival Celtic, fora de casa. O resultado no clássico representou a segunda vitória seguida diante do rival em um jogo oficial, algo que não ocorria desde 2009.

Steven Gerrard (centro) comemora vitória com jogadores do Rangers Getty Images

Aliás, em cenário nacional, o Rangers possui 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Escocês, com 41 gols marcados, sete a mais do que o seu rival, que é o segundo colocado com duas partidas a menos.

Os números defensivos são ainda mais impressionantes: apenas três gols sofridos em 15 partidas disputadas – o Celtic, que é a equipe que mais se aproxima na estatística, foi vazado 13 vezes.

Um dos trunfos do sucesso do Rangers é o lateral-direito James Tavernier, autor de 14 gols – sendo oito deles em cobranças de pênalti. O defensor é nada menos do que o artilheiro isolado do Campeonato Escocês com nove gols (seis da marca da cal), um a mais do que o meio-campista Lewis Ferguson e o atacante Kevin Nisbet.

Agora, os Gers tentarão manter a série invicta nesta quinta-feira, quando receberão o Standard Liege às 17h (de Brasília), podendo garantir uma vaga no mata-mata da Europa League com uma rodada de antecedência.