O Valor do Produto Através do Marketing Digital

O Marketing Digital e valor do seu produto

O Marketing Digital precisa mostrar ao público que a sua empresa vai atender a uma necessidade, e isso está diretamente ligado ao fator inovação.

O seu negócio possui algo a oferecer, no entanto, precisa despertar interesse no seu cliente. Por isso, precisa aparecer para esse público.

O que é um produto exatamente?

A definição de produto se refere a qualquer coisa que seja produzida por uma empresa e disponibilizada por um preço, de modo que as pessoas de disponibilizem a pagar esse preço.

No entanto, para que haja essa troca entre produto e preço, ele precisa satisfazer um desejo ou uma necessidade. Por isso, a ideia de divulgação do produto é a viabilização do fluxo de necessidade e atendimento.

Sendo assim, quando você faz uso do Marketing Digital está gerando valor para a sua empresa, através da necessidade gerada.

Divulgação torna o seu produto uma necessidade

No entanto, quando você divulga um produto o cliente pode passar a sentir vontade de compra. Certamente quando o seu produto está valorizado no mercado, ele vira uma necessidade.

A propaganda é poderosa, e na internet ela perde as barreiras de comunicação, sendo um canal otimizador de vendas.

Um exemplo claro sobre valorização da marca e do produto

Vamos exemplificar de uma forma muito atual. Há pouco tempo não existia o iPod, mas a Apple gerou valor ao seu produto de forma que as pessoas não entendem como viveram sem um iPod.

Ou seja, a inovação deu lugar a criatividade, que por sinal, deu lugar a exclusividade. Existem muitos aparelhos que reproduzem músicas, mas somente a Apple tem o iPod. Da mesma forma que ocorreu com o iPhone, que não é somente um smartphone, é o iPhone.

O Marketing Digital torna a sua marca referência no mercado

Essa valorização do produto só é possível quando a empresa divulga e gera valor para a sua marca. Assim como a Apple, muitas empresas se tornaram referências de seus produtos, ainda que em menor escala. Por isso, o Marketing Digital é fundamental na valorização de uma marca.