Odair Hellmann recebe proposta de clube árabe e encaminha saída do Fluminense

Após onze meses à frente do Fluminense, Odair Hellmann está próximo de acertar a saída das Laranjeiras. O técnico de 43 anos recebeu uma proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes, e acenou positivamente com a oferta, que gira em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses (R$ 10,7 milhões). A informação foi divulgada em primeira mão pelo site “GE”.

O contrato atual de Odair com o Fluminense se encerra no fim deste mês e as negociações pela renovação foram adiadas em novembro, a pedido do treinador. A diretoria tricolor ainda pode realizar uma contraproposta para tentar garantir a permanência, mas a tendência é que a passagem do técnico pelo clube chegue ao fim antes de completar um ano.

Essa não foi a primeira sondagem que Odair Hellmann recebe do futebol árabe neste ano. Antes, o treinador recusou algumas para seguir no clube carioca. Após a vitória sobre o Athletico-PR, no sábado, o treinador respondeu sobre as críticas da torcida, que recebe nas redes sociais, mesmo com a boa campanha no Brasileirão.

– Quando não tem a vitória, eles crescem, ficam com a unha desse tamanho. Não fazem avaliação do que está acontecendo, de um clube que vem de dificuldade financeira há anos, que o presidente Mário Bittencourt assumiu pagando 10 salários em sete meses. É um processo. Não existe mágica, nem na vida e principalmente no futebol. E principalmente sem dinheiro. É um processo lento, difícil, porque vai ter oscilações, derrotas. É aí que tem que ter força, convicção. Essas coisas atrapalham muito ao Fluminense.

Caso confirme a saída, Odair deixará o clube após 50 partidas e com um aproveitamento de 56%. No total, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Apesar das eliminações precoces na Sul-Americana (1ª fase) e na Copa do Brasil (4ª fase), o treinador foi vice-campeão carioca e deixa o Fluminense na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de classificação para a Libertadores.