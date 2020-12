Odair vê Fluminense superior nos 90 minutos

O Fluminense tropeçou diante do Bragantino na última rodada e caiu várias posições na tabela. Neste sábado, o Tricolor deu a volta por cima e se recuperou com uma grande vitória sobre o Athletico-PR.

O Furacão saiu na frente ainda no início do primeiro tempo, mas o Flu empatou antes do intervalo depois de perder um pênalti. No final da etapa inicial, o Furacão teve o zagueiro Thiago Heleno expulso. No segundo tempo, veio a virada com dois gols de Marcos Paulo. Satisfeito, o técnico Odair Hellmann destacou em sua coletiva a superioridade do Flu em campo.

“O jogo tem dois momentos distintos. Tem o 11 contra 11 e depois da expulsão. Mesmo no 11 contra 11 já tivemos o pênalti, já tínhamos criado outras situações. Mesmo perdendo o pênalti mantivemos o equilíbrio e continuamos jogando para produzir”, observou Odair.

“Depois, com a superioridade numérica, a nossa equipe conseguiu se impor em todos os aspectos do jogo. A equipe do Athletico não conseguiu impor dificuldades para nós. Foi uma partida soberana em todos os aspectos”, completou.

Com a vitória por 3 a 1, o Fluminense garantiu ao menos um lugar no G6 ao final da 24ª rodada do Brasileirão. A equipe agora vai se preparar para enfrentar o Vasco no dia 13, domingo, em São Januário.