Oddworld: New ‘n’ Tasty é o novo jogo grátis da Epic Store

Oddworld: New ‘n’ Tasty é o novo jogo grátis do dia na Epic Store. O game de aventura já está disponível para resgate na loja virtual, que está distribuindo todos os dias um novo game grátis. Para isso, basta apenas ter um cadastro na loja.

Abe’s back on the menu, folks!

Oddworld: New ‘n’ Tasty is available for FREE until December 19 (11:00 AM Eastern). Check back tomorrow to unwrap your next gift from the Epic Games Store.

And remember: nobody survives a rusty saw-blade to the head. https://t.co/AHdciXBdKh pic.twitter.com/x5MG03EM0k

— Epic Games Store (@EpicGames) December 18, 2020