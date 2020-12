Oeste aproveita falhas do Vitória e conquista primeira vitória após quatro jogos

Na abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o lanterna Oeste surpreendeu e superou o Vitória por 2 a 1, nesta sexta-feira, na Arena Barueri. Com isso, a equipe paulista encerrou a sequência negativa de quatro partidas sem vencer.

Os donos da casa abriram o placar ainda no primeiro tempo, após a marcação de um pênalti bizarro. Aos 28 minutos, o volante Romisson se comportou como um goleiro e cortou o cruzamento da direita com o braço esquerdo. Na cobrança, o atacante Fábio deslocou o goleiro Yuri e balançou a rede.

Na segunda etapa, a situação do Vitória ficou ainda mais complicada. Aos 25 minutos, o zagueiro Mateus Moraes após derrubar Pedrinho na entrada da área. Na cobrança da falta, o lateral direito Matheus Rocha chutou forte rasteiro no canto esquerdo de Yuri e ampliou.

Mesmo com um jogador a menos, o time baiano se lançou ao ataque na tentativa de buscar o empate. No último lance do duelo, o volante Lucas Cândido diminuiu em uma bela cobrança de falta.

Apesar do triunfo, o Oeste segue na lanterna da Série B, com apenas 19 pontos, 13 a menos que o Paraná, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Já o Vitória continua na 14ª colocação, com 36 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo CRB ao final da rodada.