Ofertas Diretas e Indiretas no Marketing Digital

Ofertas Diretas e Ofertas Indiretas no Marketing Digital

Ofertas diretas e ofertas indiretas são basicamente os dois tipos de oferta que pode fazer ao cliente, dentro das estratégias de Marketing Digital.

Atração de indecisos – ofertas indiretas

Ofertas Indiretas são focadas na busca da necessidade do cliente. Ou seja, seu foco está nas primeiras etapas da jornada de consumo. Sendo assim, são ofertas que geram visitantes.

Contudo, várias estratégias compõem as ofertas indiretas. Como: ebooks, webinars, pesquisas, estudos e vários outros formatos de conteúdo que visa educar a audiência.

Ofertas diretas e a sua solução

As ofertas diretas são focadas na compra. Ou seja, estão ligadas diretamente as etapas do meio e fim da jornada de compra. São ações voltadas para os clientes em potencial que já descobriram suas necessidades. Sendo assim, já conhecem o problema e buscam pela solução.

Entretanto, precisam de algum estímulo para que possa fechar a compra. Por isso, no Marketing Digital as ações que mais dão retornos para as ofertas diretas são avaliações, formulários de contato, descontos.

Algumas opções disponibilizadas ajudam a empresa a fechar as vendas

Portanto, as empresas podem considerar disponibilizar um canal de atendimento para tirar as dúvidas desse cliente para que ele considere a compra de um produto.

Ofertas nos sites, divulgação reforçando as qualidades do produto, ChatBot, dentre outras opções, são ferramentas facilitadoras de converter esses leads em vendas.

Atraia os clientes em potencial

Analisar o que a sua empresa tem para oferecer como oferta direta e como oferta indireta. Assim sendo, poderá realizar ações simultâneas para os clientes em todas as etapas da jornada de compras.