Olympique de Marselha bate Monaco e encosta na liderança do Campeonato Francês

Em jogo da 14ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha venceu o Monaco em casa por 2 a 1 neste sábado. O resultado movimentou a parte de cima da tabela, deixando a folga do líder PSG menor.

O triunfo dos donos da casa foi encaminhado logo nos primeiros instantes do jogo. Aos cinco minutos, Thauvin abriu o placar e, já aos 13, Benedetto ampliou.

Na segunda etapa, o Monaco buscou reagir e diminuiu em uma cobrança de Ben Yeder aos 34 minutos. Ainda assim, não foi possível evitar a derrota.

Com o resultado, o Olympique de Marselha fica no segundo lugar com 27 pontos, apenas um a menos do líder PSG. Já o Monaco segue na quinta colocação com 23 pontos.