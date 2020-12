OMS convoca reunião sobre nova variante do coronavírus

A OMS, Organização Mundial da Saúde, irá nos próximos dias reunir-se com os seus membros. O objetivo é discutir ações para enfrentar a nova mutação do coronavírus.

Não é necessária a participação apenas dos membros. Mas também de pesquisadores que podem definir atividades de controle. Já que a falta de informações ainda é o principal motivo de preocupação da população mundial.

No entanto, ainda não se sabe quando essa reunião irá acontecer. Contudo, a organização já recomenda alguns cuidados para evitar a disseminação do Covid-19.

OMS acredita que é “cedo demais” para descredibilizar as vacinas

Após várias notícias sobre a descoberta da Cepa, muito falou-se sobre a não eficácia da Coronavac. Contudo, a OMS cita que ainda não há informações precisas. Para que se afirme que a atual vacina não possui efeitos na nova mutação.

Certamente, muitas pesquisas e testes deverão ser feitos para que se comprove a eficácia. Do mesmo modo, outras vacinas também estão sendo criadas a fim de conter o Covid-19.

A mutação do Covid-19

Com novas mutações da doença, surgiram variantes do Covid-19. Tornando-se então, uma forma mais “comum” do vírus no Reino Unido.

Segundo informações do governo britânico, esse novo vírus é 70% mais transmissível do que a primeira versão. Contudo, ela ainda está em seu estágio inicial, podendo ocorrer outras mudanças.

Fechamento de fronteiras é uma forma de prevenção

A OMS ainda não citou estratégias para conter a variante do coronavírus. Contudo, diversos países estão fechando suas fronteiras como prevenção contra o vírus.

Mesmo que fronteiras sejam fechadas, é essencial que os cuidados continuem. Certamente, a melhor forma de contenção do Covid-19 ainda é o isolamento social. Vamos relembrar outros ações importantes na luta contra o vírus:

Lave as mãos sempre;

Evite qualquer contato físico;

Utilize álcool em gel sempre que necessário;

Não faça aglomerações;

Permaneça em isolamento social.

Para OMS não é preciso pânico

Para muitos, a mutação do coronavírus é uma notícia preocupante. Contudo, segundo a OMS e especialistas, não é necessário pânico nesse momento. Assim, basta ter calma e seguir as recomendações.

Esse período tem grande importância para pesquisas e estudos científicos. Por certo, mais informações sobre possíveis mutações do vírus ocorrerão. Além de novas vacinas para conter o Covid-19.

A organização ainda reforça algumas das pautas que terá em sua reunião. Por exemplo: