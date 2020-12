‘Onde estava Messi’, ‘piada’ e ‘antecipou o carnaval’

O Barcelona foi derrotado neste sábado por 2 a 1 para o Cádiz e perdeu nova partida no Campeonato Espanhol, neste sábado (5), pela 12ª rodada da competição;

Após o confronto, a repercussão da derrota do clube culé foi negativa. O jornal Sport, de Barcelona, chamou a derrota da equipe catalã de ‘antecipação do carnaval’.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já o Marca, tradicional jornal de Madrid, chamou o clube treinado por Ronald Koeman de ‘piada’ e perguntou ‘onda estava Messi’.

Com a derrota, o Barcelona ocupa a 7º colocação do Campeonato Espanhol, com 14 pontos. Já o rival Cádiz está em 5º, na zona de classificação para a Europa League, com 18.

Lionel Messi na partida entre Cádiz e Barcelona pelo Campeonato Espanhol Getty Images

O Barcelona volta a campo na próxima terça (8) para encarar a Juventus no Camp Nou pela Champions League.