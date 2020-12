One Day at a Time é definitivamente cancelada; série termina sem desfecho · .

One Day at a Time (2017-2020) está definitivamente cancelada. Depois de o canal pago Pop TV revelar que não renovaria a série para uma quinta temporada, a produtora Sony Pictures ainda buscou interessados em continuar exibindo a atração. Sem sucesso, a showrunner Gloria Calderon decretou o final da produção, que se encerra sem um desfecho para seus personagens.

“Está oficialmente acabado. Não teremos novos episódios de One Day at a Time”, escreveu Gloria em seu perfil oficial no Twitter. “Mas teremos para sempre 46 episódios que conseguimos fazer. Muito obrigado ao nosso elenco incrível. À nossa equipe dedicada. E a vocês, fãs leais. Nós amamos fazer tudo isso para vocês. Obrigada por assistirem”.

De acordo com o Deadline, o elenco regular da série já foi avisado da decisão pelos produtores. Ciente da possibilidade de não retornar ao trabalho, Isabella Gomez, intérprete de Elena Alvarez na produção, foi anunciada como a protagonista do remake de Uma Turma Genial (1986-1991), que será exibido no HBO Max.

Inicialmente, One Day at a Time foi criada e exibida pela gigante do streaming Netflix. Após três temporadas sem o sucesso esperado, a plataforma decidiu cancelar a série. Na ocasião, o nanico Pop TV resgatou a atração e a renovou para um quarto ano.

A vida na casa nova, no entanto, foi atrapalhada pela pandemia de Covid-19. A quarta temporada da série foi encurtada e deixou de exibir sete episódios que já estavam confirmados.

One Day at a Time é remake de uma série homônima exibida na rede CBS entre 1975 a 1984. Com Justina Machado como protagonista, a trama mostrava a rotina de uma família de imigrantes cubanos que busca encontrar um novo rumo em território norte-americano.

Confira abaixo o anúncio feito pela showrunner Gloria Calderon:

It’s officially over. There will be no new @OneDayAtATime episodes. But there will always be 46 episodes that we got to make that live FOREVER. Thank you to this beautiful cast. Our dedicated crew. And to you, our loyal fans. We loved making this for you. Thank you for watching. pic.twitter.com/sTMorHSu1w



— Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) December 8, 2020