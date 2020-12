One Day At a Time está oficialmente encerrada após não encontrar novo lar

A Sony Pictures TV anunciou que a série One Day At a Time está oficialmente encerrada. O reboot do clássico sitcom dos anos 1970 havia estreado em janeiro de 2017, na Netflix, como um programa original da plataforma de streaming.

A série foi cancelada pela Netflix ao final da 3ª temporada, no entanto, o canal de TV Pop TV, pertencente ao grupo ViacomCBS, havia resgatado o programa.

Durante a produção da 4ª temporada, a série foi cancelada novamente pela própria Pop TV. Foram exibidos apenas sete episódios da 4ª temporada, que teve sua produção encerrada devido à pandemia.

(Fonte: Sony Pictures TV/Reprodução)Fonte: Deadline

Entre tantas idas e vindas, a Sony Pictures informou o elenco e a equipe de produção que não tentará mais encontrar uma nova casa para o programa, com a produção oficialmente chegando ao seu fim.

Os cocriadores e showrunners da série Gloria Calderon Kellett e Mike Royce compartilharam a informação com o público através no Twitter: “Está oficialmente acabado. Não haverá novos capítulos de One Day At a Time, mas sempre haverá 46 episódios que temos que fazer durar para sempre. Obrigado a este lindo elenco. Nossa equipe dedicada. E para vocês, nossos fãs leais. Nós amamos fazer isso para você. Obrigado por assistir”.

One Day at Time acompanhou uma família cubano-americana que tentava levar a vida após o divórcio dos pais, enquanto ganhava o apoio e a ajuda de Schneider, filho do dono do edifício que trabalhava como síndico do prédio em que viviam.

O elenco era formado por Rita Moreno (Amor, Sublime Amor), Justina Machado (A Rainha do Sul), Isabella Gomez, Todd Grinnell (Four Kings) e Marcel Ruiz.