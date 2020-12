One-Punch Man: as 10 melhores lutas de Saitama no anime

Saitama é o principal protagonista do anime One-Punch Man, o herói mais poderoso vivo no mundo cuja força deve ser reconhecida como a mais forte dentre todos os super-heróis. Quer saber quais foram seus combates mais emocionantes no anime?

Confira as 10 maiores lutas de Saitama em One-Punch Man.

10. Contra o Homem Vacina

O monstro roxo conhecido como Homem Vacina foi um dos maiores oponentes do personagem. Depois de destruir o Homem Sorriso e Max, fica difícil imaginar que alguém teria o poder necessário para destruí-lo. É aí que entra nosso herói!

Quando Saitama aparece, o vilão se torna muito agressivo e o ataca. Porém, não demora muito para que Saitama o derrote.

9. Contra a Mulher Mosquito

Depois de tentar, sem sucesso, lutar contra um mosquito, Saitama descobre que a Mulher Mosquito está por trás do enxame e ela está vencendo a batalha contra Genos. Porém, seu tamanho se torna uma vantagem, já que o Sensei consegue basicamente bater nela até que desapareça.

8. Contra o Speed-O’-Sound Sonic

Tudo parece estar bem até Saitama perceber que uma sombra está sobre ele. O vilão Speed-o’-Sound Sonic tenta lutar, mas nenhuma de suas estratégias parece ser eficiente. Então, o vilão usa seu chute famoso, mas o Sensei consegue acertá-lo diretamente na virilha e a luta termina.

7. Contra Geryuganshoop

Apesar de ter verificado toda a segurança ao redor dos ladrões, Saitama vai até a nave espacial procurando descobrir quem invadiu o local. Ele destrói Goribas e, com isso, alerta Geryuganshoop de sua presença.

O monstro se gaba sobre ser o maior telecinético existente e usa uma onda gravitacional, mas ela não atinge Saitama. Em contrapartida, o herói consegue basicamente partir o vilão em duas partes.

6. Contra o Rei do Subterrâneo

Essa é, sem dúvidas, uma das melhores batalhas de One-Punch Man. Nesse episódio, um grupo de criaturas subterrâneas começa a atacar Saitama, mas ele prova ser forte o suficiente para lutar contra todos de uma vez. Ao final, ele encara o próprio rei do Subterrâneo!

O monstro diz que a batalha ainda não começou, mas o seu orgulho é um dos fatores que o atrapalha. O outro, é claro, é o fato de que o Sensei é um oponente como ele nunca enfrentou. E aí o despertador de Saitama toca e ele acorda do sonho!

5. Contra Garou

Garou já lutou contra muitos super-heróis, o que o tornou superconfiante em suas batalhas. Depois de enfrentar o Golden Ball e Spring Mustachio, ele busca um novo oponente para derrotar. E que erro!

Garou nocauteia Saitama com uma força surpreendente, mas este responde com o dobro de poder. Aliás, o ataque é tão forte que Garou quase não se lembra do que aconteceu quando recobra seus sentidos!

4. Contra o Rei do Mar Profundo

Mesmo demorando para chegar até o local de batalha, Saitama é o único que consegue derrotar a criatura monstruosa que habita os oceanos. Quase como se estivesse cansado de toda a ação, ele diz que quer acabar com isso logo e faz um buraco no abdômen do Rei do Mar Profundo.

3. Contra o Carnage Kabuto

Outra que figura entre as melhores lutas do anime é a batalha contra o Carnage Kabuto, uma das invenções do Dr. Genus. Aliás, é justamente nesse combate que Saitama revela seu superpoder especial. E quem diria que toda a fúria para derrotar a criatura viria quando nosso herói lembrou que perderia uma grande oferta no mercado por ter que parar para lutar!

2. Contra Genos

Se soubesse do resultado, talvez Genos não teria insistido tanto para que Saitama participasse de uma luta amigável contra ele. Com o seu soco da morte, ele nocauteia o colega com facilidade e prova, mais uma vez, que é o sensei mais poderoso da animação!

1. Contra Boros

Por último, não podemos deixar de citar a batalha contra o maior oponente de Saitama. Afinal, apenas o Dominador do Universo tinha conseguido derrotá-lo, isto é, até Boros finalmente encontrar seu adversário e ser nocauteado pela sequência de socos do sensei.

E aí, qual dessas você acha que é a melhor luta de One-Punch Man? Conte para a gente nos comentários abaixo e compartilhe o artigo nas redes sociais!