Open Banking é visto com receio por brasileiros

Apesar da alta expectativa do mercado, muitos brasileiros não sabem ou tem dúvidas sobre o que seria Open Banking. É o que demonstrou uma pesquisa do Ibope, encomenda pelo C6 Bank.

De acordo com o levantamento, o panorama é de desconfiança por grande parte dos consumidores independente da idade, sexo ou classe social. Os dados apontam que, 61% das pessoas ouvidas não conhecem o Open Banking, outros 19% já ouviram alguma coisa sobre, mas ainda não se sentem confortáveis e afirmam ter dúvidas. Outro dado é que 10% responderam que conhecem pouco e 2% declararam conhecer bem o assunto.

Após o lançamento do Pix, este deve ser a nova funcionalidade disponível no mercado brasileiro. O Open Banking deve ser lançado somente em 2021, porém todo um calendário já foi definido pelo Banco Central.

A primeira etapa deve acontecer em 2021. De acordo com o Banco Central essa implementação será dividida em 4 fases.

O que é Open Banking?

Em tradução livre, Open Banking significa “banco aberto” ou “sistema bancário aberto”. Em outras palavras, significa que os seus dados não serão somente posse de um único banco.

Ou seja, seus dados e histórico bancário poderá ser compartilhado entre os bancos. Para isso, será necessária a autorização pelo responsável da conta.

Essa funcionalidade promete entregar serviços financeiros personalizados, independente se você tiver conta no banco que deseja a contratação de algum serviço financeiro.

Isso seria possível porque o banco A, receberia informações do banco B, a qual a pessoa tem conta e poderia entregar um serviço de acordo com o perfil do cliente.

O sistema já funciona em outro lugar do mundo?

Sistemas similares já funcionam no Reino Unido desde 2008. A Austrália e outros países, como o EUA, também estudam aderir à medida.

Neste caso, cada país deve definir sua legislação e estruturas para que isso aconteça. Levando em consideração que cada país possui seu mercado financeiro diferenciado entre si.

Todos os bancos participarão do Open Banking?

Não. Os bancos tradicionais como Santander, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco serão obrigados a aderir ao Open Banking. Já outras instituições financeiras tem liberdade de escolha, como o Nubank, que é uma fintechs.

Quem irá monitorar todo este sistema?

O Open Banking será monitorado pelo Banco Central. Entre os atribuições do banco público será verificar se a legislação está sendo cumprida e punir participantes que a descumpram.

Por fim, vale destacar que todo e qualquer dado só será fornecido com a autorização do cliente.

