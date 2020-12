OPINIÃO: Sem modismo e sem malandragem, combate ao racismo deve ser uma bandeira universal

Ha duas semanas, quando foi perguntado sobre a atitude histórica dos jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir que se recusaram a jogar depois de palavras racistas do quarto árbitro contra um integrante negro da comissão técnica do time turco, o hoje treinador do Benfica Jorge Jesus minimizou os acontecimentos e disse que o antiracismo virou um espécie de modismo, que muita coisa que se fala para um negro e é condenado não teria maior importância ou a mesma repercussão se fosse dito a um branco.

Será que se ainda fosse treinador do Flamengo Jesus teria a mesma atitude diante da agressão sofrida por Gerson no jogo contra o Bahia?

O que aconteceu no Maracanã não foi uma questão retórica. Foi um crime. Que deve ser tratado na Justiça comum, além das esferas esportivas. A incapacidade dos brancos de entender isso, a falta de empatia em colocar-se no lugar do outro apenas contribui para que situações como essa proliferem no futebol e na sociedade.

Gerson em ação pelo Fla (Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!)

É um comportamento comum. Que se viu, aliás, também da parte de Mano Menezes ao debochar de Gerson como se o meia fosse um malandro e não a vítima. Ainda que o agora ex-treinador do Bahia tenha tentado se desculpar após o jogo pelas redes sociais, sua fala captada pelos microfones do estádio silencioso não deixaram dúvidas de quem era o malandro dessa história, de quem queria tirar proveito dela durante o jogo.

É fato que Ramirez é um garoto, é fato que acabou de chegar ao Brasil e pode-se até aceitar que venha de uma cultura diferente. Mas nada disso justifica seu ato. O combate ao racismo é e deve ser sempre uma bandeira universal. A CBF, afiada no discurso pela igualdade e o respeito em faixas e placas espalhadas pelos estádios tem agora uma oportunidade de mostrar aquilo que realmente esta disposta a defender, aquilo em que realmente quer se empenhar, na prática e não apenas na publicidade oficial.

Com a palavra o STJD!