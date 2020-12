Oppo apresenta novo conceito de celular slide com 3 dobradiças

Nesta segunda-feira (14), a fabricante chinesa Oppo anunciou em sua conta do Twitter um novo conceito de celular dobrável. O novo dispositivo possui um sistema de abertura conhecido como slide, acompanhado de três dobradiças, para atingir maior portabilidade e aproveitamento vertical de tela. O sistema é resultado da parceira da empresa com um estúdio japonês de design chamado nendo.

Ainda sem muitos detalhes, o dispositivo chamado apenas de ‘slide-phone’ é um conceito inicial e não possui um protótipo funcional. Seu propósito é apresentar uma possível visão da Oppo para o futuro de seus celulares, de forma mais tangível para o consumidor e os investidores.

‘Slide-Phone’ da Oppo, em conceito inicial. (Fonte: Oppo via XDA Devs / Reprodução)Fonte: Oppo, XDA Devs

O modo de operação do celular é bastante simples. Ao deslizar uma dobradiça, é possível acessar funções mais básicas do dispositivo em uma tela de 40 mm, como o histórico de chamadas, notificações e reprodutores de música. Ao deslizar a segunda dobradiça, o aparelho revela uma tela de 80 mm em uma formação com o conjunto de câmeras virado para o usuário, ideal para selfies. Por fim, ao abri-lo totalmente, é possível desfrutar de todo o espaço vertical da tela, ideal para todos os tipos de tarefa.

Por se tratar de um conceito inicial, ainda não há informações sobre as especificações técnicas, preço ou data de lançamento do ‘slide-phone’. Contudo, ele pode se tornar um protótipo em breve, como aconteceu com o modelo Oppo X 2021, que possui uma tela expansiva ‘rolável’. Veja mais fotos na postagem oficial da empresa no Twitter: