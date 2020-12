Oprah Winfrey e Rodrigo Santoro estrelam filmes da Globo no fim de semana · .

A Globo preparou uma seleção diversa de filmes para este sábado (19) e domingo (20). Nomes conhecidos da TV e do cinema vão aparecer como protagonistas das produções. Wagner Moura, Letícia Sabatella, Michael Douglas, Oprah Winfrey, Chris Pine, Rodrigo Santoro, Bruce Willis e Marina Ruy Barbosa “invadirão” a programação da emissora no fim de semana.

A maratona começa com O Natal dos Amigos Indiscretos (2013) no Supercine, exibido à 0h20. O longa conta a história de um grupo de amigos que não se encontrava há 15 anos. Mas, durante um feriado de Natal, todos conseguem se ver novamente.

O reencontro desperta as velhas amizades, os antigos amores e também as brigas passadas. O elenco conta com Taye Diggs, Harold Perrineau, Morris Chestnut, Nia Long, Sanaa Lathan e Terrence Howard.

Na sequência, às 2h, o Corujão traz Um Amor de Vizinha (2014). Na trama, um corretor de imóveis egocêntrico (Michael Douglas) vive tranquilamente até que seu filho, com quem ele não fala há anos, pede que ele cuide da sua neta durante um tempo. Sem a menor ideia de como proceder com uma criança que ele mal conhece, ele pede ajuda à vizinha (Diane Keaton) para cuidar da menina.

O drama nacional Romance (2008) assume a programação às 3h55. Pedro (Wagner Moura) é um ator e diretor de teatro que se apaixona por Ana (Letícia Sabatella), também atriz, ao contracenar com ela na peça Tristão e Isolda.

O namoro deles é afetado pelo posterior sucesso dela na TV, impulsionado pela empresária Fernanda (Andréa Beltrão). Além disto, ao gravar um especial de TV, Ana conhece Orlando (Vladimir Brichta), um ator por quem se apaixona.

Filmes de domingo na Globo

A tarde de domingo começa com muita aventura com Uma Dobra no Tempo (2018) na Temperatura Máxima, exibida às 13h45. Os irmãos Meg Murry (Storm Reid) e Charles Wallace (Deric McCabe) ficaram sem o seu pai, o cientista Murry (Chris Pine), desde que ele descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido como tesseract para viajar para lá há cinco anos.

Guiadas pelas três misteriosas viajantes astrais conhecidas como senhora Queé (Reese Witherspoon), senhora Quem (Mindy Kaling) e senhora Qual (Oprah Winfrey), as crianças iniciam uma perigosa jornada para um planeta que concentra todo o mal no universo.

Já à noite, às 22h50, o Domingo Maior exibe Ben-Hur (2016). O nobre Judah Ben-Hur (Jack Huston), contemporâneo de Jesus Cristo (Rodrigo Santoro), é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala (Toby Kebbell), partindo, então, em busca de vingança.

À 0h40, Tiras em Apuros (2010) chega com muita ação no Cinemaço. Jimmy Monroe (Bruce Willis) é um detetive veterano, que está ocupado com os preparativos para o casamento da filha (Michelle Trachtenberg).

Juntamente com Paul Hodges (Tracy Morgan), ele precisa investigar o roubo de um raro cartão de beisebol de 1952. Só que Hodges tem outro motivo para se preocupar: a suposta infidelidade de Debbie (Rashida Jones), sua mulher.

A maratona termina com Sequestro Relâmpago (2018) no Corujão, exibido às 2h20. Matheus (Sidney Santiago) e Japonês (Daniel Rocha) são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel (Marina Ruy Barbosa), uma jovem de 21 anos que está saindo de um bar.

Quando encontram o primeiro caixa-eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os bandidos percebem que não conseguirão encontrar outro antes da manhã do dia seguinte. Enquanto mantém Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.