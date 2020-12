Orçamento de 2021 do Fluminense prevê metas modestas

O Fluminense tem enfrentado dificuldade financeiras nos últimos anos. Por isso, o presidente Mário Bittencourt adotou uma gestão de corte de gastos, mas não conseguiu acabar com o atraso dos salários.

Assim, a diretoria tricolor convocou o Conselho Deliberativo para discutir o orçamento para 2021. O que chamou a atenção foram as metas esportivas para a equipe na próxima temporada.

Segundo a proposta, o Fluminense precisa chegar a Fase Final do Campeonato Carioca. Além disso, os tricolores têm que chegar até a Terceira Fase da Copa Sul-Americana e as quartas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o objetivo é ficar na décima posição.

O objetivo das metas conservadoras é não comprometer o orçamento. A eliminação precoce nas competições é uma preocupação dos clubes na hora de fechar as contas do ano.

Dentro de campo, técnico Marcão vai trabalhar até dia 26, quando o Fluminense encara o São Paulo, no Maracanã.