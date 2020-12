Organização do Setor de Atendimento

Organização e clareza no setor de atendimento

A ausência de organização e clareza quanto aos processos é um problema para as áreas de atendimento. Haja vista o impacto que as demandas dessa área possuem na empresa.

Por isso, é fundamental que uma gestão de atendimento atue em três pontos essenciais visando a organização do setor: Processos, TMA, tecnologia.

Processos

O desenvolvimento dos processos precisa de muita clareza quanto as etapas e objetividade. Assim sendo, é importante que a gestão tenha os processos desenhados para que possa acompanhar devidamente as etapas.

Contudo, caso seja necessário redesenhar alguma etapa é fundamental que essa readequação seja feita de forma fundamentada e com algum propósito. Bem como, eliminar etapas dos processos ou eliminar algum gargalo mapeado anteriormente.

TMA – Tempo Médio de Atendimento

O tempo médio de atendimento é uma forma eficiente de organizar o atendimento, uma vez que é uma métrica para a gestão de pessoas. Decerto, através do TMA é possível entender as demandas dos clientes, ao passo que ampara a qualidade do atendimento. Sendo assim, o TMA impacta internamente na gestão da equipe e na entrega de experiência para o cliente.

Tecnologia

Tecnologia é um fator favorável para todas as empresas. Por isso, é fundamental que a use para obter otimização em todas as suas demandas.

Certamente, é importante que tenha softwares de gestão que tragam dados para análises. Bem como que façam os processos de forma automatizada.

Atuando nessas três vertentes poderá obter clareza e organização do setor, de modo que repasse às equipes as objetividades do setor. Portanto, é uma maneira de iniciar uma organização, ou até mesmo uma reestruturação do setor de atendimento.