Organização e entrega: Mancini vive melhor momento no Corinthians

O Corinthians recebeu seu rival, São Paulo, na Neo Química Arena, e não decepcionou sua torcida. Pelo contrário, a equipe jogou bem, venceu por 1 a 0 e teve uma das melhores atuações no ano.

O resultado colocou o Timão na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Quando Vagner Mancini assumiu, o clube estava na zona de rebaixamento e vivia um marasmo de ideias. Agora, o torcedor se depara com uma equipe organizada, capaz de brigar por uma vaga na Libertadores.

Ainda, o time manteve o tabu de jamais ter perdido para o Tricolor jogando no novo estádio. Ao todo, foram 13 jogos, com dez vitórias, três empates, 26 gols feitos e apenas 10 sofridos.

Muito dessa evolução passa por Vagner Mancini. Ele completou 60 dias no comando técnico do Corinthians, e, contra o rival, viu seu time ter a melhor partida durante esse período. O Timão fez uma partida inteligente, correndo poucos riscos na defesa e aproveitando as fragilidades do adversário para chegar ao gol.

Ainda, a disposição tática e entrega foram outros pontos positivos. Fagner e Fábio Santos não apareceram como de costume no ataque, mas foram muito importantes anulando os laterais do Tricolor. Gabriel foi um pilar no meio-campo, impedindo que os meias são-paulinos tivessem facilidade para trabalhar, e Cazares e Otero se desdobraram na marcação.

Os números do Corinthians no Brasileirão melhoraram com Mancini. De acordo com o aplicativo de estatísticas do site “SofaScore”, a equipe passou a realizar mais desarmes, cortes e interceptações.

Além disso, com o novo treinador, o Timão não levou gols em 60% dos jogos no Brasileirão. Antes, a porcentagem era de 20%. Também, o clube sofria 8,9 chutes para tomar um gol. Com Mancini, o número aumentou para 11,1.

Fábio Santos foi um dos atletas que comentou sobre a evolução defensiva da equipe desde a chegada de Mancini.

– Nos últimos anos, o Corinthians se caracterizou por jogar dessa maneira, uma equipe defensivamente muito forte que tinha sua qualidade do meio para frente, jogando por menos bolas do que o adversário e sendo muito efetivo. Tentou uma mudança, mas infelizmente não aconteceu, até pelo curto período de trabalho do Tiago. Agora, o Mancini acertou novamente a equipe, organizou defensivamente – disse o lateral.

Agora, o Corinthians terá mais uma semana cheia de treinos para se preparar para o confronto contra o Goiás, em casa, no dia 21 de dezembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vinícius Perazzini