Organizada invade treino, exige vitória e cobra Talles Magno até por COVID-19; Sá Pinto defende ‘grupo fantástico’

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vasco vive fase ruim na atual temporada, e membros da torcida organizada Ira Jovem invadiram o CT do Almirante para cobrar jogadores e o técnico Sá Pinto na manhã desta quinta-feira.

Em vídeo postado por Lucas Pedrosa, da Band Rio, já no campo, eles fazem afirmações diretas ao atacante Talles Magno, que testou positivo para COVID-19 no final de novembro.

“Pô, Talles, tu já pegou COVID duas vezes. (…) Ainda mais você que veio lá da base, Talles, tu sabe o sofrimento, Talles, tem muitos aqui que é (sic) vascaíno de raiz, tem muitos aqui que quando virar o ano vão buscar outros times, entendeu? E a gente vai continuar, Talles. Tu é garoto novo. Planta pra colher”.

Outro torcedor cita a conturbada questão política do clube cruzmaltino e diz: “A gente vai chegar lá também. Vocês são a frente dessa carreata toda, a gente precisa de vocês”.

A torcida organizada IraJovem foi ao treino do Vasco, no CT do Almirante, e cobraram os jogadores e o técnico Ricardo Sá Pinto. A conversa foi quente. Veja um dos vídeos: #CanaldoPedrosa #OsDonosDaBola pic.twitter.com/kBVOaeIth9 — Lucas Pedrosa (@pedrosa) December 10, 2020

Sá Pinto tomou a palavra e garantiu comprometimento de todos segundo publicou o GE.com: “Pela minha felicidade e digo de coração: não vejo essa gente a facilitar em nada. Durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tenho um grupo fantástico. Eu sou o máximo responsável. Quando eu não tiver condições, sou o primeiro a ir embora. A gente tem condições”.

“Calma, calma, calma. Há um conjunto de fatores que não tem sido favorável a nós. Muitos jogos que a gente não tem ganho demos muito azar, foram em detalhes. Tem a ver com coisas do jogo”, continuou.

Em postagem no seu perfil oficial do Instagram, a Ira Jovem afirma: “Apoiamos, avisamos e cobramos. Vocês não nos deram ouvidos e fugiram do maior patrimônio, que somos nós, a torcida. Hoje, fizemos uma visita surpresa no Ct. Galinha de casa não se corre atrás”.

“A diretoria da Torcida Organizada Ira Jovem Vasco, vem por meio desta mostrar total comprometimento com a instituição Club De Regatas Vasco Da Gama e externa todo seu descontentamento com a atual fase vivida e com o péssimo rendimento e comprometimento de jogadores e comissão técnica com a instituição”.

“Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o fluminenc. Exigimos uma recuperação imediata no campeonato e não aceitaremos mais esta zona. A IRA da torcida se dá pela DISPOSIÇÃO dos seus componentes. Pelo Vasco, para o Vasco e com o Vasco!”, diz a nota junto a uma foto.

O Vasco vem de quatro jogos sem vitórias pelo Brasileiro (dois empates e duas derrotas) e tentará sua reabilitação no clássico contra o Fluminense, neste domingo.

A diretoria cruzmaltina se posicionou pouco depois sobre o incidente. Leia abaixo a íntegra da nota oficial:

Nesta quinta-feira (10/12), integrantes de uma torcida organizada invadiram o CT do Almirante durante o treinamento do time profissional. O Club de Regatas Vasco da Gama compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados em seu local de trabalho. O futebol brasileiro já deu inequívocas provas de que este tipo de ação, além de ilegal, não surte qualquer efeito prático positivo. Providências já foram tomadas para que episódios como o desta quinta não voltem a se repetir. O Vasco reafirma que atletas, comissão técnica e diretoria estão comprometidos e empenhados em reverter a situação no Campeonato Brasileiro.