Então é Natal! Nesta época tão mágica do ano, o clima de festas toma conta da maioria das pessoas. Logo, as séries e seriados se tornam uma ótima forma de promover festas ainda mais maravilhosas. Então, que tal conferir nossas indicações de episódios natalinos para assistir neste feriado?

Veja os 10 melhores episódios de Natal das séries (sem ordem específica):

10. The One With The Holiday Armadillo – Friends

Friends é uma das séries mais clássicas e, em todas as suas temporadas, os episódios relacionados ao Natal e ao Dia de Ação de Graças se destacam. Porém, talvez um dos mais engraçados seja o da 7ª temporada, no qual Ross quer ensinar seu filho Ben sobre o Hanukkah, feriado judeu equivalente ao Natal.

Como todas as fantasias de papai Noel já estão alugadas, ele se veste como um tatu que conta a história dos dois feriados. Ah… E ele ainda encontra o papai Noel e o Super-Homem no caminho!

9. Christmas Party – The Office

Além disso, a série The Office também conta com seu próprio episódio natalino especial. Neste capítulo da série da NBC, um amigo secreto não vai bem como planejado e Michael tenta trocar o presente que ganhou de Phyllis. Para isso, ele anuncia que todos podem roubar os presentes uns dos outros!

8. The Best Chrismukkah Ever – The O.C.

O episódio especial de Natal é não apenas um dos melhores capítulos temáticos de The O.C. Na verdade, é um dos melhores episódios da série como um todo! O festival criado por Seth Cohen é uma mistura do feriado cristão e judeu. Mas, com certeza, o mais emocionante – e até meio desesperador – é vê-lo tentando lidar com as duas garotas que chamou para comemorar o feriado.

7. Symphony of Illumination – How I Met Your Mother

Outro dos episódios de Natal que não poderia ficar de fora da nossa lista é o especial de How I Met Your Mother. O plot twist é que o episódio não é narrado por Ted e, sim, por Robin, enquanto ela conta para os seus supostos filhos a história de como eles nasceram.

Em um final emocionante, descobrimos que Robin não pode ter filhos e tudo foi a imaginação dela. Mas é claro que Ted não poderia deixar a noite terminar com ela chateada, então, prepara uma surpresa especial no apartamento.

6. White Christmas – Black Mirror

Para os fãs de suspense e terror, White Christmas é um prato cheio quando se trata de episódios natalinos. Nesta saga, dois homens acordam em uma cabine suspeita e começam a contar as histórias de suas vidas. Quando finalmente revelam por que estão na cabine, os criadores de Black Mirror fazem o que sempre acontece: surpreendem os espectadores.

5. The Constant – Lost

Apesar de já ter terminado há anos, Lost continua sendo um dos seriados preferidos das pessoas. Logo, seu episódio de Natal merece um espaço na lista. Em The Constant, Desmond está preso em um ciclo entre 1996 e 2004 e rememora a promessa que fez para Penny, sua namorada: ele ligaria para ela na véspera de Natal.

4. A Thin Line Between Chuck and Nate – Gossip Girl

Logo na 1ª temporada, Serena e Dan trocam presentes incríveis de Natal. Enquanto isso, Blair está lidando com uma possível gravidez e sua melhor amiga precisa ajudá-la a decidir o que fazer a seguir.

3. The Santa Simulation – The Big Bang Theory

Outro destaque quando falamos em melhores episódios é The Santa Simulation, da comédia científica The Big Bang Theory. Além de compartilhar os sempre hilários pensamentos de Sheldon sobre o feriado cristão, os amigos promovem um jogo temático de RPG com a participação de Penny, Amy e Bernie.

Peralta, Amy e os outros detetives do Nine-Nine também têm seus próprios episódios natalinos! Na 3ª temporada, Jake esquece de comprar um presente para Charles e precisa encontrar algo de última hora. Porém, ele e Gina ficam presos no meio de um assalto na loja de departamentos enquanto Peralta vive o seu sonho de ser um herói como em seu filme favorito: Duro de Matar!

1. Can’t Fix Crazy – Orange Is The New Black

Por último, temos ainda o episódio de natal de Orange is The New Black. Por ser uma série que retrata a realidade das mulheres na prisão, é muito interessante ver como elas se organizam apesar de suas diferenças. Além de emocionante, é um dos episódios mais surpreendentes e que marca o final violento da 1ª temporada.

