Os 10 melhores filmes de guerra na Netflix

Se há uma guerra que nunca termina é a das telas de cinema. Todos os anos, dezenas de filmes de guerra são lançados, e sempre há uma nova história para contar, um feito não reconhecido, uma versão do outro lado e o desafio de criar cenas antológicas, como o desembarque na Normandia em O Resgate do Soldado Ryan.

Por isso, fizemos uma lista com dez dos melhores títulos disponíveis na Netflix.

10. Cães de Guerra

Cães de Guerra é dirigido por Todd Phillips (Coringa; Se Beber Não Case) e tem a guerra do Afeganistão como pano de fundo para uma história de humor ácido baseada em fatos. O boa-praça David Packouz (Miles Teller) é um massoterapeuta que, por problemas familiares, envolve-se com o ex-colega de colégio Efraim Diveroli (Jonah Hill), um perigoso traficante de armas.

9. Riphagen

Riphagen é um longa biográfico neerlandês de 2016 que conta a história de Dries Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge), um traidor holandês que chantageia judeus durante a Segunda Guerra Mundial, roubando suas riquezas e os entregando aos nazistas.

8. Jadotville

Jadotville é um ótimo filme de guerra de 2016 que conta a história real de uma pequena força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) com 150 soldados irlandeses inexperientes enviados ao Congo. Atacados por mercenários belgas e franceses, os jovens resistem bravamente durante 5 dias sem baixas.

7. Invencível

Dirigido por Angelina Jolie e roteirizado pelos Irmãos Coen, esse filme de 2014 é um drama biográfico do atleta olímpico Louie Zamperini (Jack O’Connell), que, após sobreviver a um desastre aéreo, vaga em uma balsa em alto-mar com 2 colegas por 47 dias até serem resgatados por um navio de guerra japonês e enviados para um campo de prisioneiros no qual são torturados por 2 anos.

6. Sniper Americano

Com a direção sempre impecável de Clint Eastwood, Sniper Americano é baseado na autobiografia de Chris Kyle (Bradley Cooper), considerado o atirador mais letal da história dos Estados Unidos. Quando volta para sua pacata vida familiar, ele percebe que não consegue viver sem a guerra.

5. A Hora Mais Escura

Filme de guerra imperdível de 2017 dirigido por Joe Wright, com Gary Oldman vivendo de forma magistral o primeiro-ministro inglês Winston Churchill nos dias em que o exército alemão de Hitler cerca as tropas britânicas em Dunquerque, na França, durante a Segunda Guerra Mundial.

4. Falcão Negro em Perigo

Dirigido pelo icônico Ridley Scott (Aliens; Blade Runner; Thelma e Louise), esse filme de guerra é baseado em fatos e conta os detalhes da Batalha de Mogadíscio, na Somália, em 1993, quando uma força de elite norte-americana vai capturar generais renegados. Dois helicópteros UH-60 Black Hawk caem, transformando a missão em uma batalha de 15 horas com mais de mil mortos.

3. Beasts of No Nation

Esse longa de guerra é emblemático para a Netflix, pois foi sua primeira produção original, lançada em 2015. Dirigido por Cary Fukunaga, Beasts of No Nation mostra o drama vivido pelo garoto Agu (Abraham Attah), que é recrutado por Comandante (Idris Elba) para se transformar em uma criança-soldado e lutar na guerra civil de um país africano sem nome.

2. Dunkirk

Dirigido por Christopher Nolan (Batman), Dunkirk, de 2017, é um longa grandioso, registrado pelo diretor de fotografia suíço Hoyte van Hoytema nos formatos IMAX e 65 mm. Descreve a Operação Dínamo, na Segunda Guerra Mundial, uma ação militar do Reino Unido destinada a resgatar cerca de 400 mil soldados aliados que são cercados por tropas da Alemanha Nazista nas praias da cidade de Dunquerque.

1. O Resgate do Soldado Ryan

O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, é um dos melhores filmes de guerra já produzidos, sob a direção de Steven Spielberg com um grande elenco cujo destaque é Tom Hanks na pele do Capitão John H. Miller, o qual, com sete homens, procura no campo de batalha o paraquedista James Ryan (Matt Damon), último sobrevivente de quatro irmãos militares. Os primeiros 27 minutos do filme retratam o histórico desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944 com uma riqueza de detalhes de tirar o fôlego pela imersão no cenário de crueza e brutalidade.