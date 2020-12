Os 10 melhores reality shows do Amazon Prime Video

Seja um programa de competição culinária, seja um programa de relacionamentos, o fato é que os brasileiros adoram um bom reality show.

A TV e as plataformas de streaming vêm oferecendo cada vez mais opções para o público e, com tanta variedade de títulos, fica difícil escolher algum para assistir.

Mas para você que está em dúvida, essa lista aqui pode ajudá-lo na escolha do seu próximo programa.

Confira a lista com os 10 melhores reality shows disponíveis no Amazon Prime Video aqui no Brasil.

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Um dos reality shows preferidos do público. Soltos em Floripa é exatamente como o nome propõe, um programa sem compromisso no qual vários homens e mulheres, jovens, bonitos e solteiros vão passar as férias em Floripa, prometendo curtir bastante, e, lógico, com muita pegação e com os conflitos que isso pode causar. São 16 episódios na primeira temporada do programa, que já foi renovado para seu segundo ano.

(Fonte: MTV Brasil/Reprodução)Fonte: MTV Brasil

Essa é uma versão brasileira do reality Ex On The Beach. O programa é produzido pela MTV Brasil e já conta com seis temporadas e, assim como em Soltos em Floripa, traz vários jovens solteiros que se reúnem para curtir as férias em um lugar paradisíaco, no entanto, quando os participantes menos esperam, alguém com quem eles tiveram relacionamento no passado pode surgir para entrar na festa.

8. The Grand Tour

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Esse é o programa ideal para quem ama carros. Em The Grand Tour, os apresentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May saem em uma grande aventura para dirigis os veículos mais cobiçados do mundo. Desde os poderosos muscle cars americanos até os velozes esportivos europeus. O programa ainda conta com uma boa dose de humor com a divertida amizade dos apresentadores.

7. Making The Cut

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

O reality é apresentado pela dupla Heidi Klum e Tim Gunn e foca em uma competição em que 12 estilistas se enfrentam para conseguir um grande destaque no mercado da moda. Os estilistas precisam preparar seus melhores trajes para apresentarem ao público em vários desfiles ao redor do mundo. Os looks vencedores ficam disponíveis na loja Amazon para que o público possa adquirir.

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Mais um reality brasileiro na lista. O programa é apresentado por Sabrina Sato e a cada episódio um participante principal deve escolher um novo namorado ou namorada dentre todos os outros participantes restantes. O divertido é que todas as opções são basicamente iguais visualmente, usando a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, além de serem fisicamente parecidos. A escolha deve ser baseada, lógico, na relação criada por eles no programa.

5. The Pack (A Matilha)

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Um reality show para amantes de cães. Em A Matilha, 12 equipes formadas por uma dupla de cães e seus donos competem por um prêmio de US $ 500 mil. O programa é recheado de cenas de tirar o fôlego com desafios tanto para os cães quanto para os humanos. É impossível não se cativar e se emocionar com a amizade entre eles.

4. MasterChef Profissionais

(Fonte: Band/Reprodução)Fonte: Veja

Um dos mais populares realitys da TV aberta na atualidade. O programa foi originalmente exibido na TV Band e traz a competição culinária entre vários participantes — dessa vez já profissionais. Além da diversão, o programa é um verdadeiro “food porn” que dá água na boca do público.

3. Shark Tank Brasil

(Fonte: Sony/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Mais uma versão brasileira de um reality de sucesso mundial. A cada programa, alguns empreendedores apresentam suas ideias de negócios a uma banca de investidores. A missão — e o prêmio — é tentar convencê-los a colocar uma boa grana em seus projetos em troca de uma sociedade.

2. Keeping Up With The Kardashians

(Fonte: E! Entertainment/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Um dos reality shows mais populares nos Estados Unidos. O programa segue o cotidiano da rica família Kardashian, mostrando praticamente uma versão sem censura dos relacionamentos entre eles, que, apesar de serem muito unidos, sempre têm alguma desavença.

1. Famílias Frente a Frente Brasil

(Fonte: Nine Network/Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Outra competição culinária, mas ao contrário do MasterChef, o duelo aqui é entre famílias que pretendem conquistar o título de “Melhor Comida Caseira do Brasil”, além do prêmio de R$ 100 mil. O programa é apresentado por Tiago Abravanel.