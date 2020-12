Os 10 momentos mais marcantes das séries em 2020

2020 foi um ano cheio de altos e baixos, mas as séries conseguiram se sobressair de diversas formas em meio a tantos problemas.

Com a pandemia do coronavírus, algumas produções foram afetadas diretamente e precisaram realizar procedimentos incomuns — outras incorporaram esse momento histórico em suas narrativas.

Nessa lista, faremos uma espécie de retrospectiva nos momentos mais marcantes que certamente ficarão gravados na memória de cada espectador.

Confira:

1. O desenvolvimento narrativo de Normal People

(Reprodução)Fonte: BBC/Hulu

Uma das melhores produções lançadas em 2020 é, sem dúvidas, a minissérie Normal People. Caminhando para o final, a trama, baseada no livro homônimo de Sally Rooney, aborda Connell (interpretado por Paul Mescal) tomando a decisão de tratar sua depressão.

A forma como tudo acontece na narrativa é impressionante e mostra todo o cuidado que o roteiro teve de abordar essa doença tão silenciosa. A minissérie ainda se destaca pelas atuações brilhantes ao longo de seus doze episódios.

2. Amigos apoiam Beth em O Gambito da Rainha

(Reprodução)Fonte: Netflix

A minissérie mais assistida da história da Netflix possui muitos momentos marcantes, mas destacamos quando os companheiros de Beth (Anya Taylor-Joy) a apoiam na crescente carreira de enxadrista.

Benny Watts, Matt, Mike, D.L. Townes e Harry Beltik, interpretados respectivamente por Thomas Brodie-Sangster, Matthew Dennis Lewis, Russell Dennis Lewis, Jacob Fortune-Lloyd e Harry Melling, são fundamentais para o crescimento pessoal da personagem, já que estiveram junto dela em todos os momentos.

3. O final de Supernatural

(Reprodução)Fonte: The CW

Em 2020, uma das séries mais aclamadas pelo público chegou ao seu final. Supernatural encerrou sua saga após 15 temporadas. Por mais que muita gente não tenha gostado do desfecho oficial, outros fãs comentaram que tudo fazia sentido na narrativa. Depois de tantos episódios, vemos um descanso para os irmãos Winchester de uma forma bastante melancólica.

4. Derek Shepherd e George O’Malley visitam Meredith em Grey’s Anatomy

(Reprodução)Fonte: ABC

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy foi uma das que incorporaram a pandemia do coronavírus em sua trama. Nos primeiros episódios, vemos que Meredith (Ellen Pompeo) passa por complicações. Em seu sonhos, surpreendendo o público, Derek (Patrick Dempsey) e George (TR Knight) apareceram para ela. Certamente, um dos momentos mais interessantes do drama médico da ABC até aqui.

5. O abraço de Omar em Ozark

(Reprodução)Fonte: Netflix

Lançada na mesma época em que as medidas restritivas causadas pela pandemia eram decretadas, a Ozark surpreendeu o público com uma temporada eletrizante. Na season finale, no entanto, um momento chocante concluiu tudo. Wendy (Laura Linney) e Marty Byrde (Jason Bateman) são abraçados por Omar Navarro (Felix Solis) após assistirem uma morte acontecer a poucos passos de distância.

6. O verdadeiro nome do Baby Yoda em The Mandalorian

(Reprodução)Fonte: Disney+

A 2ª temporada de The Mandalorian, do Disney+, adicionou novas tensões ao universo Star Wars. Uma revelação, no entanto, chamou a atenção dos espectadores. O Baby Yoda tem um verdadeiro nome: Grogu. O momento de descoberta acontece quando a jedi Ahsoka (Rosario Dawson) se comunica com o pequeno pela Força. Mas convenhamos que muita gente ainda vai chamá-lo de Baby Yoda.

7. Os confrontos de I May Destroy You

(Reprodução)Fonte: HBO

Michaela Coel fez um trabalho extraordinário ao contar sua própria história, e a de inúmeras outras mulheres, sem vergonha ou compromisso em I May Destroy You, da HBO. No episódio final, Arabella continua sua busca pessoal de se recuperar do trauma de ter sido abusada sexualmente, mas parece ter encontrado uma solução plausível para tudo isso em diversos possíveis “finais” alternativos.

8. A sororidade em Sex Education

(Reprodução)Fonte: Netflix

Após ficarem na detenção por um mal entendido, Aimee (Aimee Lou Wood), Maeve (Emma Mackey), Ola (Patricia Allison), Lily (Tanya Reynolds), Viv (Chinenye Ezeudu) e Olivia (Simone Ashley) precisam descobrir o que as une enquanto mulheres. Em meio a tantas revelações, Aimee conta sobre como tem se sentido com relação ao abuso que sofreu no começo da 2ª temporada. É a partir daí que vemos uma das cenas mais interessantes da série ao som de “Seventeen”, de Sharon Van Etten.

9. A season finale de The Boys

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

O final da 2ª temporada de The Boys, da Amazon Prime Video, trouxe algumas reviravoltas interessantes que possivelmente só conseguirão ser concluídas em episódios futuros. Além de revelações que já estavam sendo especuladas, o público viu um pouco mais sobre o que alguns personagens continuam tentando esconder.

10. Finais criativos em meio à pandemia

(Reprodução)Fonte: NBC

Para poderem encerrar suas tramas sem comprometer a saúde dos envolvidos nas produções, muitas séries usaram sua criatividade para concluir suas temporadas correntes. Apesar de vários cancelamentos e finais improvisados terem acontecido, séries como Mythic Quest e All Rise desenvolveram episódios inteiros em videoconferência.

Um dos finais mais interessantes, no entanto, foi o de The Blacklist, que usou os recursos da animação em seu favor.