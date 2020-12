Os 6 piores finais de séries de acordo com os fãs

Profundidade e desenvolvimento de roteiros são essenciais no decorrer de uma série, mas de nada adiantam se a conclusão do capítulo final não for gratificante. Por mais que uma franquia construa várias lindas temporadas, o mínimo esperado pelos fãs de longa data é um desfecho condizente com o que foi apresentado ao longo dos anos.

Por outro lado, a pressão para a entrega rápida de resultados pode ser o suficiente para estragar o planejamento de qualquer diretor. Sendo assim, para reviver alguns desses grandes fracassos, o Minha Série preparou uma lista com os 6 finais de série mais odiados pelos fãs.

Confira!

6. Chuck

Depois de anos acompanhando o romance entre os protagonistas Chuck Bartowski (Zachary Levi) e Sarah Walker (Yvonne Strahovski), alguns fãs não ficaram nada contentes com o desenrolar da trama de comédia/espionagem da NBC, Chuck. Na última temporada, Walker repentinamente perde sua memória e acaba esquecendo o seu amor pelo espião.

Por fim, os roteiristas decidiram terminar a série com uma nota ambígua, tornando impossível saber o desfecho do romance.

5. Two And A Half Men

A morte repentina do personagem Charlie Harper após a saída do ator Charlie Sheen de Two And A Half Men certamente não é uma das lembranças mais agradáveis para os fãs da série.

O protagonista logo foi substituído pelo ator Ashton Kutcher no papel do milionário Walden Schmidt durante as últimas temporadas, o que já não havia sido bem visto pelos espectadores do seriado.

Para completar, os últimos segundos do show trazem Charlie Harper de volta à vida somente para matá-lo esmagado por um piano enquanto o criador Chuck Lorre grita ao fundo “vencendo!”, em referência às suas brigas nos bastidores com Sheen.

4. Dexter

O início impressionante e envolvente de Dexter foi um dos motivos que fizeram com que tantas pessoas se apaixonassem pela produção da CBS, porém a reta final do seriado deixou a desejar.

Ao matar Debra (Jennifer Carpenter) sem qualquer cerimônia, o último episódio terminou com o assassino em série Dexter (Michael C. Hall) navegando seu barco para o olho de uma tempestade, possivelmente morrendo em seguida.

E, como se esse desfecho não fosse ruim o suficiente, a cena pós-crédito mostra o protagonista vivo e trabalhando como lenhador em algum lugar no meio do nada.

3. Lost

Sim, é isso mesmo, tudo a que você assistiu ao longo das seis temporadas de Lost não passa de uma enorme mentira. Após angariar diversos seguidores com seu enredo misterioso na televisão, o seriado pareceu perder força na 4ª temporada e então foi só fracasso atrás de fracasso.

No fim das contas, o roteiro inteiro da série foi resumido em uma espécie de sonho/juízo final no purgatório, invalidando todos os acontecimentos e gerando muita raiva nos fãs.

2. How I Met Your Mother

Os filhos de Ted Mosby (Josh Radnor) sentaram-se em um sofá por nove temporadas de How I Met Your Mother na esperança de saber como seu pai havia conhecido a sua mãe, entretanto escutaram horas do protagonista falando sobre a “Tia” Robin (Cobie Smulders).

Ao provocar o divórcio entre Robin e Barney (Neil Patrick Harris), matar a personagem da “Mãe” (Cristin Milioti) e forçar uma reunião entre Ted e Robin, os produtores da CBS alimentaram a ira de diversos adoradores do seriado.

1. Game of Thrones

O final acelerado de Game of Thrones é o principal motivo para que uma das séries mais entusiasmantes dos últimos anos fique em primeiro lugar na lista dos series finales mais odiados pelos fãs.

Depois dos anos dedicados construindo a complexidade dos personagens em um universo bastante interessante, a HBO decidiu colocar o pé no acelerador, transformar Daenerys (Emilia Clarke) em uma rainha doida e finalizar com um enredo confuso.