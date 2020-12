Os 7 melhores memes de 2020

Num ano em que nada pareceu dar certo – a começar pela pandemia da covid-19 – o que nos salvou da angústia e do desespero, muitas vezes, foram os memes. Criativos, irreverentes, e até proféticos, essas criações populares conseguiram causar gostosas gargalhadas dentro de um cenário de dor.

Por isso, fizemos uma lista com os sete memes mais badalados de 2020. Para lembrar e voltar a sorrir.

7. Cabeleleila Leila

Novo Centro de Beleila Leila Cabeleleilos. pic.twitter.com/MgcbtPl4ou — Eduardo Sterblitch (@edu) July 28, 2020

Criação do humorista Eduardo Sterflitch no talk show “Sterblitch Não Tem um Talk Show”, “Cabeleleila Leila” apresenta um salão de beleza fictício com jogos de palavras que divertem o telespectador.

6. iPhone 12 sem carregador

O mundo depois que a @Apple começar a vender o carregador separado: pic.twitter.com/5OZ5ksQe0E — Paulo Vieira (@PauloVieiraReal) October 13, 2020

Quando a Apple apresentou ao mundo o seu aguardado iPhone 12 em outubro, um detalhe causou decepção entre os consumidores: o dispositivo não vem mais nem com fone de ouvido nem com carregador. Até aí tudo bem, mas quando o discurso da Maçã justificou a ausência por “questões ambientais”, a galera não perdoou, e começaram a surgir vários memes

5. Meme do Caixão

Esse é um caso de adaptação: o meme Dancing Pallbearers ou Dancing Coffin é de 2015, mostrando alegres carregadores de caixão em Gana, mas logo foram relacionados com a covid-19, entre março e abril, e passaram a fazer parte do imaginário da quarentena como sinônimo de morte.

4. Raíssa e Yarlei: Trava na beleza

Surgido no Twitter, o vídeo dos irmãos, Raíssa (Titia Rayon) e Yarlei, viralizou a partir de comandos, como “trava na beleza”, feitos por Yarlei e imediatamente coreografados por Raíssa. O meme se tornou tão popular que acabou ganhando figurinha no WhatsApp, com a famosa “Pose de Maloqueira”.

3. Felipe Neto explica: Enfim, a hipocrisia

“Enfim, a hipocrisia” surgiu no Twitter em junho, mas logo viralizou para diversas redes, com inúmeras adaptações. Representado originalmente pela imagem de um cachorro olhando pensativo para o horizonte, a piada brinca com contradições de palavras, do tipo “é ateu, mas diz adeus e não aciência”. Foram tantas as variações que mereceram uma compilação do youtuber Felipe Neto.

2. Dr. Dráuzio Varella: vontade de abraçar, né minha filha?

Fonte: Museu de Memes/ReproduçãoFonte: Museu de Memes

Dr. Dráuzio Varella, um dos médicos mais famosos do Brasil, fazia uma entrevista com uma presidiária trans, para o programa “Fantástico”, quando perguntou a certa altura para a entrevistada: “Solidão, né minha filha?”. A frase foi adaptada e logo virou o meme preferido do isolamento social: “saudade de bater perna, né minha filha?”, “saudade de abraçar, né minha filha?”, “saudade de aglomerar, né minha filha?”.

1. Cardi B e o Coronaváirus

Logo no comecinho da pandemia da covid-19, em março, diversas publicações de conscientização à população mundial foram publicadas na web, entre elas um vídeo da rapper norte-americana Cardi B. A mensagem que, a princípio era para ser séria, virou meme pela forma como ela fala “coronaváirus”, tornou-se profética pela gravidade da pandemia e foi, com certeza, o melhor meme do ano.