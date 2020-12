Os Eternos: imagens de LEGO podem revelar trama do filme da Marvel

A trama e visual dos personagens de Os Eternos podem ter sido revelados em vazamento de LEGO baseado nas figuras da Marvel. No caso, o usuário @RealBrickPal do Twitter trouxe quatro imagens de conjuntos que entregam possíveis detalhes sobre eventos do filme. Elas são de um catálogo canadense de apresentação e trazem o provável visual dos heróis e predominantemente dos antagonistas, os Deviantes.

O primeiro grupo de brinquedos, chamado de “Eternals’ Aerial Assault”, será composto por 133 peças, cujos personagens incluem Ikaris (Richard Madden) e Sprite (Lia McHugh) em um cenário de luta contra um Deviante de asas — este último sem nome definido. Em sequência, o set “Deviant Ambush!”, de 197 peças, exibe Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Don Lee) e Makarri (Lauren Ridloff) enfrentando outro vilão.

Já o terceiro kit, descrito como “In Arishem’s Shadow”, chama mais a atenção, pois destaca a presença do líder dos Celestiais, além das figuras de Ajak (Salma Hayek), Kingo (Kumail Nanjiani), Ikaris, Sersi (Gemma Chan) e um Deviante.

O último, nomeado como “Rise of the Domo”, tem o atrativo de ser o maior grupo da linha, por contar com 1.040 peças. Ele ainda traz uma alteração entre a possível adaptação cinematográfica e o material original: o Domo aqui se refere a uma nave espacial usada pelos Eternos, e não um personagem dos quadrinhos. Além dos heróis que já constam nos outros sets, a versão é composta por Druig (Barry Keoghan) e Phastos (Brian Tyree Henry) em batalha contra duas criaturas.

Contudo, os fabricantes de brinquedos e outros tipos de merchandising possuem licenças de diversos personagens da Marvel, e podem tomar liberdade criativa para compor seus produtos. Assim, as imagens vazadas não representam, necessariamente, os eventos da futura produção.

Em divulgações anteriores, também foram revelados detalhes dos visuais dos heróis, acompanhados de uma breve descrição sobre brinquedos da Hasbro (linha Marvel Legends), em especial Ikaris e Gilgamesh.

Novas imagens mostram um vislumbre melhor da action figure de Ikaris (e Gilgamesh) em #Eternals (via kaozaton/IG) “Gentil, carismático e exemplar, Ikaris além de voar, possui superforça e lança raios de energia cósmica pelos olhos.” pic.twitter.com/FbNLu4KAXt — Marvel News (@BRMarvelNews) December 27, 2020

Nos quadrinhos, os Eternos foram criados pelos Celestiais, uma raça alienígena que conduziu experimentos em humanos. Essa ação também foi responsável pela geração de criaturas corrompidas, denominadas de Deviantes. O longa está previsto para estrear nos cinemas em 05 de novembro de 2021.