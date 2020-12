Os números de João Gomes, provável titular do Flamengo contra o Santos

A ausência de Thiago Maia até a próxima temporada e a recente lesão sofrida por Willian Arão pode dar a João Gomes nova oportunidade entre os titulares do Flamengo no jogo contra o Santos, domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Garoto do Ninho, ainda integrado do Sub-20 rubro-negro, foi acionado pelo time principal em quatro oportunidades em 2020 – três na Libertadores e uma no Brasileirão. Veja abaixo os principais números de João Gomes (via Sofacore).

As estatísticas de João Gomes na Libertadores, via SofaScore

As estatísticas de João Gomes no Brasileirão, via SofaScore

> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA COMPLETA DO BRASILEIRÃO

No elenco profissional, são três volantes: Thiago Maia, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e não deve retornar aos jogos antes de julho, Willian Arão, que teve lesão constatada na coxa direita e está fora do jogo contra o Santos, e Gerson – à disposição de Rogério Ceni e nome importante no meio de campo.

Durante esta temporada, dois garotos do Ninho foram acionados pelos técnicos para exercer a função: Daniel Cabral e João Gomes. Como o primeiro está com a Seleção Brasileira Sub-20 na Granja Comary, o segundo deve ser acionado por Rogério Ceni, que já indicou aprovar o futebol do jovem volante, que entrou nos dois jogos contra o Racing (ARG), nas oitavas da Libertadores.