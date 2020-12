os números que comprovam a evolução de João Félix no Atlético de Madrid

Contratação mais cara da história do Atlético de Madrid e Golden Boy de 2019, João Félix chegou para ocupar o espaço deixado por Antoine Griezmann, que foi ao Barcelona também por um investimento que ultrapassou as centenas de milhões de euros. Porém, nem o português e nem o francês conseguiram decolar em sua primeira temporada nos novos clubes.

Passada um ano de adaptação ao novo país, à nova língua e ao novo status no futebol, João Félix começou a dar uma resposta contundente e tem jogado muito mais, em todos os sentidos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O atacante de 21 anos esteve em campo em todos os 13 confrontos do Atlético em 2020-21 até aqui, sendo titular em dez partidas (76,92%). Ele disputou 974 dos 1170 minutos do time na temporada (83,25%).

Os números são significativamente maiores em relação ao que somou em jogos de LaLiga e Champions League em 2019-20, quando esteve em campo 33 dos 47 jogos, sendo titular em 25 deles (53,19%). Quanto aos minutos, o camisa 7 atuou em 2172 de 4230, o que equivale a 51,35%.

É fato que a temporada ainda não chegou em sua metade e João Félix não sofreu qualquer problema físico, questão que o tirou de 13 compromissos pelas duas competições na campanha passada. Porém, os mais de 30% de média de tempo superior entre um ano e outro mostram como o português tem sido mais presente, enquanto outras estatísticas apontam como ele tem sido mais importante também.

João Félix comemora gol com a camisa do Atlético de Madrid Getty Images

Atualmente, ele possui sete gols (média de 0,65 a cada 90 minutos), duas assistências (0,16), 17 chances criadas (1,57) e 31 dribles certos (2,86).

Em 2019-20, o atacante registrou um total de nove gols (média de 0,37 a cada 90 minutos), duas assistências (0,08), 21 chances criadas (0,87) e 27 dribles certos (1,11) em partidas do Campeonato Espanhol e da Champions.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ou seja, em média, ele tem entregado quase o dobro de gols e chances criadas, o dobro de assistências e mais do que o dobro de dribles certos. Aliás, na última estatística ele já superou em números totais o que conseguiu em 2019-20.

Vale destacar ainda que João Félix é o artilheiro do time na temporada com sete gols e participou diretamente de nove dos 23 gols marcados pelos Colchoneros, o que dá mais de um terço: 39,13%. Ele ainda figura atualmente como terceiro principal driblador da fase de grupos desta Champions, com 14 – um a menos do que Lucas Ocampos e quatro atrás de Lionel Messi.

Agora, o português tem nesta terça-feira uma enorme oportunidade de comprovar mais uma vez sua evolução no clube. O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique no Wanda Metropolitano às 17h (de Brasília) pela quinta rodada do grupo A da Champions. Os alemães já estão com a primeira colocação garantida e venceram seus últimos 15 compromissos na competição, enquanto os espanhóis somam cinco pontos e lutam pela segunda vaga com Lokomotiv Moscou (três pontos) e Red Bull Salzburg (um).