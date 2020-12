Os Simpsons: fãs encontram jogo nunca lançado para Dreamcast

Um jogo nunca anunciado de Os Simpsons para o console Dreamcast foi descoberto por jogadores. Segundo as informações do site norte-americano Kotaku, o material faz parte de uma demonstração técnica do game chamado The Simpsons: Bug Squad.

Os arquivos foram encontrados em um kit para desenvolvedores do antigo videogame da Sega. No caso, o título estava sendo produzido pela britânica Red Lemon Studios e foi apresentado para executivos da Fox Interactive em outubro de 2000.

Em The Simpsons: Bug Squad, o jogador poderia controlar um grupo de baratas.Fonte: Red Lemon Studios/Reprodução

A história de The Simpsons: Bug Squad acompanha um grupo de baratas que estão infestando a casa da família de Homer. Assim, no controle de um dos insetos, a prévia deixa o jogador explorar a cozinha e a sala de estar da famosa residência.

Com gráficos em cel-shaded, os cenários transmitem a sensação de estar inserido na própria animação da Fox. Além disso, os personagens do popular desenho aparecem brevemente e assumem o papel de “inimigos” dos insetos.

Mostrando um conceito bem curioso, um vídeo com trechos da demonstração foi divulgado recentemente no YouTube. Assista:

Mais curiosidades sobre The Simpsons: Bug Squad

Andy Campbell, um dos fundadores do Red Lemon Studio, conversou com o canal Dreamcastic Channel sobre o material revelado recentemente. Assim, o desenvolvedor explicou brevemente porque o projeto nunca foi revelado ao público.

“Eu conhecia muito bem os executivos da Fox, então criamos esta demonstração para apresentar a ideia do jogo para eles. Entretanto, nunca fomos contratados. Tecnicamente, este nunca foi um título oficial em desenvolvimento”, comenta Campbell.

Por fim, o desenvolvedor também elogiou a equipe que atuou na demonstração. Assim como, revelou que a tecnologia cel-shading do game também foi apresentada como uma ferramenta para a produção dos episódios da série de animação.