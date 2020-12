Oswaldo de Oliveira pede penhora de dinheiro que Botafogo tem a receber de Arão

O Botafogo vem encontrando graves dificuldades financeiras. No entanto, o clube pode conseguir verba em ação contra o volante Willian Arão, atualmente no Flamengo.

Os alvinegros pedem cerca de R$ 7 milhões ao jogador pela saída unilateral do atleta, em 2015. Só que o valor não deve entrar nos cofres do clube.

Isso porque a defesa do técnico Oswaldo de Oliveira entrou na Justiça pedindo a penhora do valor. O treinador comandou o Botafogo entre 2012 e 2013 e tem R$ 6,5 milhões a receber do clube carioca.

A medida piora ainda mais a situação do Botafogo. A diretoria buscava os recursos para aliviar as dívidas com funcionários e jogadores.

Dentro de campo, o técnico Eduardo Barroca terá a semana para trabalhar visando o confronto direto contra o Coritiba, no sábado, no Couto Pereira.