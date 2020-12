Otimismo de um lado, espera e sondagens do outro: as situações de Thiago Maia e Pedro Rocha no Fla

O Flamengo conseguiu a almejada renovação com Pedro, vive um imbróglio controverso com Diego Alves e tem dois jogadores emprestados com situações ainda indefinidas: Thiago Maia e Pedro Rocha. Enquanto o volante está em fase inicial de fisioterapia, após cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo, o atacante tem sido pouco utilizado em seus últimos dias de contrato com o clube carioca, que ainda não definiu se tentará mantê-lo.

Quanto a Thiago Maia, não há pressa por parte do Flamengo, uma vez que o empréstimo do Lille só expira em julho de 2021. Mas, internamente, existe confiança da diretoria em estender a cessão até dezembro do ano que vem para, em seguida, adquiri-lo em definitivo, conforme previsto em contrato. De acordo com informação do site “ge”, o valor estipulado beira a casa dos 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) – por 50% dos direitos econômicos.

Aos 23 anos, Thiago Maia conta com ótimas atuações pelo Fla na bagagem para que o clube esteja convicto e seguro do investimento. Até a sua lesão, sofrida no dia 14 de novembro, foram 29 jogos pelo Rubro-Negro, sendo 20 como titular.

Thiago soma 20 gols como titular (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

PEDRO ROCHA NA IMINÊNCIA DE SAIR



Já Pedro Rocha só conseguiu iniciar entre os 11 em três oportunidades com a camisa rubro-negra – ao todo, são 11 jogos e um gol. Aos 26 anos, o atacante foi assolado por contratempos físicos desde o começo da temporada e, neste momento, vive a iminência de se despedir do Ninho do Urubu.

O LANCE! apurou que o estafe de Pedro Rocha recebeu sondagens de outros clubes interessados, inclusive do Brasil, enquanto espera o desfecho das conversas, que, apesar de já terem sido abordadas entre o agente do atleta, Hamilton Bernard, e Flamengo, não chegaram ao viés de definição.

O empresário de Pedro Rocha aguarda o Fla bater o martelo quanto ao seu interesse (tentar renovar junto ao Spartak Moscou-RUS ou não) para agilizar negociações com outros clubes, como informado inicialmente pelo site “Goal”.

Pedro Rocha foi a primeira contratação do Flamengo para 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Por ora, Pedro Rocha segue à disposição de Rogério Ceni e, restando dois jogos até o fim de seu contrato, ainda pode mostrar serviço contra Bahia e Fortaleza.