Otimista com Cássio, Corinthians pode ter reforço diante do Botafogo; Walter ficará de sobreaviso no banco de reservas

O Corinthians está otimista em ter Cássio no gol, domingo, contra o Botafogo.

A Gazeta Esportiva apurou que, internamente, a sensação é de que tudo não passou de um grande susto e, dificilmente, o goleiro deve ter alguma restrição para trabalhar durante a semana.

Ninguém pretende correr qualquer tipo de risco ou forçar uma escalação. Caso o camisa 12 reclame de dor ou sinta algum incômodo mais forte para se movimentar, Walter é quem jogará.

O clima no Corinthians, no entanto, é de otimismo, neste sentido. Nem mesmo a presença de Cássio no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira, está descartada.

O capitão corintiano sofreu uma pancada na cabeça durante o segundo tempo do embate com o Goiás, na última segunda.

Depois de ficar inconsciente no gramado por alguns minutos, ele deixou a Neo Química Arena de ambulância e colar cervical.

No Hospital São Luiz do Morumbi, Cássio realizou uma tomografia e outros exames de imagem e ficou 24 horas em observação na UTI. Os resultados não apresentaram nenhuma alteração ou motivo para preocupação.