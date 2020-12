Padre Fábio de Melo aparece com ‘novo rosto’ na TV e choca internautas · .

Padre Fábio de Melo foi um dos convidados de Angélica no Simples Assim deste sábado (26). No entanto, o debate sobre fé e espiritualidade apresentado no vespertino ficou em segundo plano com os internautas, que entraram em choque com o “novo rosto” do sacerdote.

“Padre Fábio de Melo fez algum tipo de harmonização no rosto? Ele está parecido com o Sherk quando vira humano”, afirmou uma internauta identificada como Joyce no Twitter, em referência ao protagonista das animações dos anos 2000.

“O que aconteceu com o Padre Fábio de Melo? Ele está muito diferente”, complementou Gabi na rede social. “O padre Fábio de Melo fez harmonização facial e está parecendo o boneco Sinforoso”, opinou Thiago Seixas, referindo-se a um personagem do seriado Chapolin.

O visual do padre também desagradou uma usuária identificada como Stella, que realizou o seguinte desabafo: “Ficou uma bosta essa plástica do Padre Fábio de Melo. Aliás, padre pode fazer plástica? Vaidade não é pecado capital? Plástica não é muito barata, como fica o voto de pobreza?”.

Confira os tuítes:

padre Fábio de Melo fez algum tipo de harmonização no rosto?? ele tá parecido com o sherek quando vira humano 😱

— joyceee (@ffcjoyce_) December 26, 2020

O que aconteceu com o Padre Fábio de Melo? Ele tá muito diferente 😳

— gabi_blueberry (@gabinuernberg_) December 26, 2020

O padre Fábio de Melo fez harmonização facial e está parecendo o boneco Sinforoso!

— Thiago Seixas (@Dia_Planinauta) December 26, 2020