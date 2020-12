Padre viraliza na internet ao ser DJ de ‘rave de missa’ na Rede Vida · .

Na noite dessa sexta (11), o canal Rede Vida viralizou no Twitter com uma cena curiosa. Em uma live solidária religiosa, uma das atrações foi o show do Padre DJ Zeton. Ele botou outros colegas padres para dançarem ao assumir as picapes da apresentação filantrópica. O registro foi parar nas redes sociais e divertiu os internautas.

“Essa música é de um amiga paroquiana que ela fez contra o crack, contra a droga. E a gente toca essa música para a juventude sair da droga […] Vamos dançar?”, convocou o religioso, antes da apresentação.

Assim como numa rave de música eletrônica, o padre DJ Zeton mostrou habilidade com as picapes e também fez passinhos de dança. Para aproveitar a brincadeira, a Rede Vida postou o vídeo do momento curioso no Twitter, e a cena fez sucesso.

A live solidária foi organizada para angariar fundos para o projeto Fazenda da Esperança –uma comunidade que ajuda no processo de recuperação de pessoas alcoólatras e viciadas em drogas.

“Já imagino as freiras fritando”, comentou o usuário Eduardo na rede social. Já o internauta Fernando elogiou a ação curiosa do padre DJ: “Se a intenção é levar os jovens de volta a igreja, olha, parabéns, estão quase conseguindo”.

Confira o momento irreverente: