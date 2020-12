Pagamentos por Whatsapp podem ser liberados até o 1º trimestre de 2021; VEJA!

Nesta terça-feira, 08 de dezembro, o presidente da Mastercard, João Pedro Paro Neto, confirmou que os pagamentos por meio do aplicativo WhatsApp podem ser liberados até março de 2021.

“Achar que essa funcionalidade pode chegar neste ano seria acreditar em um sonho muito inatingível. Já não dá mais tempo. Temos feito reuniões semanais com o Banco Central e estamos muito mais perto de lançar essa funcionalidade”, disse o executivo em entrevista aos jornalistas, hoje (8).

O pagamento por meio do aplicativo Whatsapp foi anunciado inicialmente em junho de 2020. No entanto, dias depois, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e o BC (Banco Central) decidiram suspender o acordo que permitiria pagamentos e transferência de valores diretamente no WhatsApp.

De acordo com Paro Neto, além das apostas no lançamento dos pagamentos no WhatsApp para o primeiro trimestre de 2021, a empresa também prepara soluções em relação ao open banking – cujo prazo de implementação foi recentemente adiado pelo Banco Central para 2021.

“Quanto mais o open banking demorar para começar, mais tempo demoraremos para entregar soluções. Mas não vejo grandes impactos financeiros em um primeiro momento. A expectativa é positiva diante da maior transparência e acesso aos dados”, disse.

Banco do Brasil lançou Pix pelo Whatsapp

Nesta semana, o Banco do Brasil anunciou que vai liberar o uso do Pix por meio do aplicativo WhatsApp, permitindo, assim, que os clientes cadastrem suas chaves. Os usuários poderão realizar pagamentos e receber dinheiro pelo aplicativo, sem a necessidade de utilização de outro canal.

Para isso, o cliente deve seguir os seguintes passos:

cadastrar o número do BB no celular: (61) 4004-0001;

na agenda do celular, o cliente deverá iniciar uma conversa pelo WhatsApp;

Ao digitar “Pix”, o assistente virtual vai apresentar as opções disponíveis;

restando ao usuário escolher a que quer e seguir as instruções na tela.

No aplicativo, o assistente virtual também faz leitura de QR codes para pagamentos por meio do Pix. Para isso, basta enviar a imagem para a conversa com o BB e confirmar as informações. Além disso, também é possível iniciar as transações do Pix com comando de voz pelo próprio WhatsApp.