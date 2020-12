Pai de Neymar desabafa após lesão de craque do PSG: ‘Até quando?’

Após Neymar Jr. sofrer dura entrada na derrota do PSG para o Lyon pelo Campeonato Francês e deixar o campo chorando na maca, o pai do craque brasileiro, Neymar da Silva Santos, se manifestou nas redes sociais. Em texto publicado no Instagram, ele questionou a violência que seu filho sofre em determinados lances.

+ Veja a tabela da Ligue 1

VEJA O TEXTO DO PAI DE NEYMAR

“Pô…até quando ?

Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência!

Por que não inibir no início, na primeira, porque esperar a 7ª 8ª 9ª falta ?

Precisamos olhar o VAR pra poder ver que é uma expulsão ?

Precisamos do VAR pra perceber uma entrada violenta dessa ?

Precisa machucar alguém pra tomarmos uma atitude honesta ?

Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta , pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa….

Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude….

Assim realmente o futebol vai perder…

ATÉ QUANDO A CULPA SERÁ DA VÍTIMA ???

Depender de quem controla o jogo… de quem tem a oportunidade proteger… ahhhhhhhhh

fazer o que…..?

Deus cuida !!!!!”

No último lance do jogo, Neymar tentava armar jogada na intermediária, quando levou uma tesoura do brasileiro Thiago Mendes. O camisa 10 do PSG caiu imediatamente chorando e saiu de maca do gramado. O volante do Lyon foi expulso no lance.