Palmeiras acerta venda do atacante Erik ao Japão e manterá porcentagem para futura negociação

O Palmeiras está próximo de acertar a venda do atacante Erik ao Yokohama Marinos, do Japão.

O ESPN.com.br antecipou nos últimos dias que faltavam apenas alguns detalhes para o acordo ser fechado. Neste momento, o time brasileiro aguarda apenas a troca de documentos por parte do time japonês.

O período de empréstimo de Erik ao clube japonês vai até o dia 31 de dezembro deste ano. A expectativa por parte do Palmeiras é que haja uma definição até a data prevista, uma vez que, caso a documentação atrase, em tese, Erik teria que se reapresentar ao Palmeiras.

Porém, o clube brasileiro entende que não faz sentido forçar um retorno do atacante, ainda mais em um período de pandemia e as políticas de restrições de alguns países, como o Japão. Mas, o clube admite um certo incômodo com a demora por parte dos japoneses.

O ESPN.com.br ainda teve acesso aos detalhes da negociação. O Palmeiras, detentor de 60% dos direitos econômicos do atleta, aceitou a oferta de compra dos japoneses. O valor final da negociação será dividido também com o Goiás, que detém 40% dos direitos econômicos do atleta.

Porém, o clube paulista atrelou ao contrato de venda uma cláusula que o permite ter direito a 40% do valor de uma futura negociação de Erik do Yokohama Marinos a outro clube.

A reportagem não teve acesso aos valores. Mas, fontes da reportagem ligadas ao Palmeiras informam que, proporcionalmente, a quantia supera os R$ 13 milhões pagos em 2015 ao Goiás por 60% dos direitos econômicos do atacante.

Erik foi reserva, mas teve importância em algumas partidas na conquista do nono título brasileiro do Palmeiras, em 2016.