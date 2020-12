Palmeiras ‘acorda’ no 2º tempo, vence o América/MG e avança à final da Copa do Brasil

Em partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil 2020, o Palmeiras venceu por 2 a 0 o América-MG, no Independência. Com o resultado, já que a primeira partida terminou 1 a 1, o Alviverde está classificado para a grande final da Copa do Brasil. Os gols do Verdão foram marcados por Luiz Adriano e Rony, já na segunda etapa da partida, quando a equipe jogou melhor.

Na decisão, com jogos nos dias 3 e 10 de fevereiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, que venceu o São Paulo na outra semifinal do torneio.

Primeiro tempo muito amarrado e lento

América e Palmeiras fizeram uma primeira etapa longe de uma semifinal de Copa do Brasil. As duas equipes tiveram medo de arriscar algo diferente e a bola ficando presa no meio-campo, com toques de lado dos meias, que não tinham opções para tocar no ataque. Além disso, as faltas deixaram a partida lenta e com pouco tempo de bola rolando.

O Palmeiras tentou impor a superioridade e mostrar a força do seu elenco, porém Luiz Adriano pouco participou do jogo e os zagueiros e volantes palmeirenses foram quem mais tocaram na bola. A chance mais perigosa de gol foi com o goleiro Matheus Cavichioli soltando a bola após lateral longo cobrado na área, dando uma chance clara ao Palmeiras, que não conseguiu aproveitar o vacilo. De resto, faltou ousadia para ambas as equipes e que os treinadores precisavam corrigir para a etapa final.

Luiz Adriano e Rony marcaram (Foto: Dudu Macedo/Fotoarena)

América ameaça, mas quem garante o resultado é o Palmeiras

No começo do segundo tempo, Lisca mandou o time ser mais agressivo e os jogadores começaram a arriscar mais, exigindo defesas de Weverton e oferecendo perigo ao goleiro alviverde. O técnico Abel Ferreira mudou o time logo aos 15 minutos do segundo tempo e alterou a forma de jogar do Palmeiras, deixando a equipe mais ofensiva e objetiva com a bola. Apesar da pressão do América seguir forte, quem abriu o placar foram os visitantes, com Luiz Adriano, que com frieza chutou com categoria de fora da área para o fundo da rede, colocando o Palmeiras na frente do placar.

O ataque do Palmeiras, que fez partida muito abaixo no primeiro tempo, foi outro na segunda etapa, com mais oportunidades e passes na vertical, envolvendo o América na boa posse de bola.

O time mineiro se perdeu com o gol e não soube mais ser tão objetivo quando tinha a posse, deixando mais a bola com os visitantes, que passaram a controlar a partida. O segundo gol veio em questão de tempo, pois a superioridade do Palmeiras era visível. Assim Rony ampliou de cabeça pegando rebote após cobrança de falta e definiu o duelo, garantindo o placar de 3 a 1 agregado e mais uma final para o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 x 2 PALMEIRAS

Local: Independência (MG)

Data-Hora: 30/12/2020 – 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Público/renda: pagantes:; total: / R$

Cartões amarelos: Daniel Borges e Rodolfo (AMG); Gustavo Gómez e Lucas Lima (PAL)

Cartões vermelhos:–

Gol: Luiz Adriano (24’/2ºT) e Rony (39’/2ºT)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Marcelo Toscano, 38’/2ºT), Messias, Anderson e Sávio; Flávio (Zé Ricardo, 24’/1ºT), Juninho, Alê (Calyson, 38′ 2ºT); Geovane (Felipe Augusto, 00’/2ºT), Ademir e Rodolfo (Vitão, 38’/2ºT).

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Viña; Danilo e Gabriel Menino (Patrick de Paula,15’/2ºT); Rony, Raphael Veiga (Lucas Lima, 15’/ 2ºT e Willian ( Gustavo Scarpa, 15’/2ºT); Luiz Adriano (Mayke, 32’/2ºT).